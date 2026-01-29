SON DAKİKA | Esenyurt’ta dehşet! Darbedilip eve kilitlenen kadın kendini camdan attı! O anlar kamerada...





"YÜZÜNDE VE VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VARDI"



O anlarda camdan atlayan kadına battaniye açarak müdahale etmek isteyen Ayhan Şengel; "Ben hastaneye gidiyordum, bir kadının camdan atlamaya çalıştığını gördüm. Hemen müdahale etmek istedik, arkadaşa battaniye getirin dedim ama biz battaniyeyi açana kadar kadın yere düşmüştü. Biz bağırdık yapma, etme diye ama dinlemedi.