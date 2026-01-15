SON DAKİKA: Esenyurt’ta estetik kabusu: 180 bin TL verip yaptırdığı işlem hayatını kararttı! "Vücudum paramparça oldu"

KLİNİK HAKKINDA KORKUNÇ GERÇEK: DAHA ÖNCE ÖLÜME SEBEP OLMUŞ!

Olayın ardından yapılan incelemeler, skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan resmi incelemelerde, operasyonun gerçekleştiği kurumun aslında cerrahi işlem yapma yetkisinin ve gerekli izinlerinin bulunmadığı anlaşıldı. Geçmişi dosyalarla dolu olan bu kliniğin, daha önce de benzer hatalı operasyonlar nedeniyle 20 gün süreyle kapatıldığı ve mühürlendiği bilgisine ulaşıldı. En korkunç detay ise geçtiğimiz yıl ortaya çıktı; aynı klinikte ameliyat masasına yatan bir başka hastanın, operasyonun ardından fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi.