SON DAKİKA: Esenyurt’ta estetik kabusu: 180 bin TL verip yaptırdığı işlem hayatını kararttı! "Vücudum paramparça oldu"

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan genç bir kadın, hayalindeki görünüme kavuşmak için bölgedeki bir estetik kliniğiyle 180 bin TL karşılığında anlaştı. Karın bölgesinden yağ aldırma ve göğüs dikleştirme operasyonları için bıçak altına yatan talihsiz kadın, uyandığında hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre, karın bölgesinde derin kesikler oluşurken, göğüs dikleştirme operasyonu ise hiç yapılmadı.
"SENİ BAŞKA ŞUBEYE GÖTÜRÜYORUZ" DİYEREK KANDIRDILAR
Hatalı işlemi fark eden ve şikayetçi olacağını belirten kadına klinik yetkilileri tarafından psikolojik baskı uygulandı. "Hataları düzelteceğiz" vaadiyle ikinci bir ameliyata ikna edilen mağdur kadın, "Farklı şubemize gidiyoruz" denilerek yetkisiz ve hijyen koşullarının sıfır olduğu başka bir hastaneye götürüldü.
İşlemlerin ardından hayatı kabusa dönen mağdur kadın:"Ameliyat sonrası vücudum paramparça oldu. Şikayet edeceğimi söylediğimde haklarımdan feragat etmem için bana zorla sözleşme imzalatmaya çalıştılar. İkinci ameliyat için götürdükleri yer çok pisti, orada enfeksiyon kaptım. Hukuki sürecimi başlattım." ifadelerini kullandı.
KLİNİK HAKKINDA KORKUNÇ GERÇEK: DAHA ÖNCE ÖLÜME SEBEP OLMUŞ!
Olayın ardından yapılan incelemeler, skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan resmi incelemelerde, operasyonun gerçekleştiği kurumun aslında cerrahi işlem yapma yetkisinin ve gerekli izinlerinin bulunmadığı anlaşıldı. Geçmişi dosyalarla dolu olan bu kliniğin, daha önce de benzer hatalı operasyonlar nedeniyle 20 gün süreyle kapatıldığı ve mühürlendiği bilgisine ulaşıldı. En korkunç detay ise geçtiğimiz yıl ortaya çıktı; aynı klinikte ameliyat masasına yatan bir başka hastanın, operasyonun ardından fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
HUKUK MÜCADELESİ BAŞLADI
Vücut formu bozulan ve kaptığı enfeksiyonla sağlık mücadelesi veren genç kadın, avukatları aracılığıyla hem maddi hem de manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.