SON DAKİKA | Esenyurt’ta servis aracı şarampole yuvarlandı! 2 ölü, 9 yaralı

Giriş Tarihi: 27.12.2025 17:39

Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt'ta bir servis aracı şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk gelen bilgiye göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 9 kişi ise yaralandı.

Son dakika haberleri... İstanbul'da yağan yağmurdan dolayı yolun kayganlaşması sonucu servis midibüsü kayarak şarampole yuvarlandı. Kaza saat 17.20 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi.

ARAÇTA 27 YOLCU VARDI

Seyir halindeki içerisinde 27 kişinin bulunduğu servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ekipleri tarafından midibüsten çıkarılan 10 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

KAZADAN ACI HABER GELDİ!

Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin de çeşitli hastanelerde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

27.12.2025 Cumartesi günü saat 17.10 sıralarında Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 9 kişi de yaralanmıştır.

Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

