SON DAKİKA | Esenyurt’ta servis aracı şarampole yuvarlandı! 2 ölü, 9 yaralı

KAZADAN ACI HABER GELDİ!

Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin de çeşitli hastanelerde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

27.12.2025 Cumartesi günü saat 17.10 sıralarında Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 9 kişi de yaralanmıştır.

Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.