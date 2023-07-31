Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Tarık Özer ve oğlu Azat Özer yakalandı
Giriş Tarihi: 31.7.2023 18:07 Son Güncelleme: 31.7.2023 18:37

Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Tarık Özer ve oğlu Azat Özer yakalandı

Son dakika haberi... Türkiye'nin gündemi Esenyurt'taki tekel bayi vahşeti… Murat Özer, Tarık Özer, Azat Özer ve Samet Özer, silahla bastıkları dükkanda 3 gence kurşun yağdırdı. Kan donduran olayda Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen kurtarılamadı. Korkunç cinayetin ardından kaçan Murat Özer ile Samet Özer yakalandı. Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren, iki kişinin canına kıyan Tarık Özer ve oğlu Azat Özer da yakalandı.

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Son dakika: Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Tarık Özer ve oğlu Azat Özer yakalandı

Son dakika haberi... Türkiye, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayisinde yaşanan vahşetle sarsıldı. Geçtiğimiz gece meydana gelen olayda, Murat Özer, Tarık Özer, Azat Özer ve Samet Özer, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisini bastı.

Dükkanda bulunan 3 gence de kurşun yağdırdı. Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken Yusuf Erzen ağır yaralandı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Murat Özer ile Samet Özer yakalandı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren şüphelilere yardım ettiği öğrenilen şüpheli H.A. gözaltına alındı.

Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Tarık Özerbay ve oğlu Azat Özerbay yakalandı | Video

FLAŞ GELİŞME! SALDIRGANLAR YAKALANDI

Gelen son dakika bilgisine göre Türkiye'nin konuştuğu vahşette flaş bir gelişme yaşandı. Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren, iki kişinin canına kıyan Tarık Özer ve oğlu Azat Özer de yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da son gelişmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Olayla ilgili tüm şüphelilerin gözaltına alındığını söyleyen Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında.

Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 35.368 hesap arasından 9.220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2898'nin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik.

Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Güvenlik güçlerimiz toplum düzenini bozanları, suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır. Suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir.

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Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Tarık Özer ve oğlu Azat Özer yakalandı
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