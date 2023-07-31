Son dakika: Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Tarık Özer ve oğlu Azat Özer yakalandı

Son dakika haberi... Türkiye, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayisinde yaşanan vahşetle sarsıldı. Geçtiğimiz gece meydana gelen olayda, Murat Özer, Tarık Özer, Azat Özer ve Samet Özer, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisini bastı.
Dükkanda bulunan 3 gence de kurşun yağdırdı. Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken Yusuf Erzen ağır yaralandı.
Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Tarık Özerbay ve oğlu Azat Özerbay yakalandı | Video
FLAŞ GELİŞME! SALDIRGANLAR YAKALANDI
Gelen son dakika bilgisine göre Türkiye'nin konuştuğu vahşette flaş bir gelişme yaşandı. Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren, iki kişinin canına kıyan Tarık Özer ve oğlu Azat Özer de yakalandı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da son gelişmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Olayla ilgili tüm şüphelilerin gözaltına alındığını söyleyen Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında.
Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 35.368 hesap arasından 9.220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2898'nin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik.
Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Güvenlik güçlerimiz toplum düzenini bozanları, suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır. Suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir.