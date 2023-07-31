Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Tarık Özerbay ve oğlu Azat Özerbay yakalandı | Video
Son dakika haberi... Türkiye'nin gündemi Esenyurt'taki tekel bayi vahşeti… Murat Özerbay, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay, silahla bastıkları dükkanda 3 gence kurşun yağdırdı. Kan donduran olayda Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen kurtarılamadı. Korkunç cinayetin ardından kaçan Murat Özerbay ile Samet Özerbay yakalandı. Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren, iki kişinin canına kıyan Tarık Özerbay ve oğlu Azat Özerbay da yakalandı.
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