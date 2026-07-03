SON DAKİKA... Eskişehir’de dolandırıcılık operasyonu! Banka hesaplarında 40 milyon liralık hareket tespit edildi

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şüphelilerin sanal medya ve arama motoru reklamlarından yatırım vaadiyle mağdurları sahte yatırım uygulamalarına yönlendirdiği, farklı IBAN hesaplarına para transferi yaptırdıkları, uygulamalardan gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturup mağdurları dolandırdıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, 12 şüphelinin dolandırdığı mağdurların toplam 3 milyon 890 bin 832 lira zarara uğradığı, şüpheli hesaplarında yaklaşık 40 milyon liralık hareket bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin suçtan elde edildiği belirtilen yaklaşık 7 milyon 500 bin lira değerindeki 3 araç, 1 taşınmaz ile yaklaşık 20 milyon lira bulunan banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Soruşturma sürüyor.