SON DAKİKA: Eskişehir’de kahreden kaza! Oğuzhan öldü, eşi ağır yaralandı! Meğer aile ziyaretinden dönerken...

GENÇ DAMAT KURTARILAMADI, EŞİ AĞIR YARALI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Oğuzhan Çiftçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve ağır yaralanan eşi Yağmur Çiftçi ise ilk müdahalesinin ardından acil koduyla Eskişehir'deki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi.