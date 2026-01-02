Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Eskişehir'de kahreden kaza! Oğuzhan öldü, eşi ağır yaralandı! Meğer aile ziyaretinden dönerken...
Giriş Tarihi: 2.01.2026 14:55 Son Güncelleme: 2.01.2026 15:27

Eskişehir-Ankara kara yolunda buzlanma nedeniyle meydana gelen feci kazada, aile ziyaretinden dönen genç çift facianın eşiğinden dönemedi. Takla atan otomobilde 23 yaşındaki Oğuzhan Çiftçi hayatını kaybederken, eşi Yağmur Çiftçi yaşam mücadelesi veriyor.

DHA Yaşam
Kaza, gece geç saatlerde Ankara-Eskişehir kara yolu Sivrihisar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'deki aile ziyaretlerini tamamlayan Oğuzhan Çiftçi (23) ve eşi Yağmur Çiftçi, Ankara'ya dönmek üzere yola çıktı.

BUZLANMA FACİA GETİRDİ: KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI

Yoldaki gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak yoldan çıktı ve defalarca takla attı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GENÇ DAMAT KURTARILAMADI, EŞİ AĞIR YARALI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Oğuzhan Çiftçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve ağır yaralanan eşi Yağmur Çiftçi ise ilk müdahalesinin ardından acil koduyla Eskişehir'deki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

GEÇEN YIL DÜNYA EVİNE GİRMİŞLERDİ

Henüz bir yıllık evli oldukları öğrenilen Çiftçi çiftinin hikayesi yürekleri dağladı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Oğuzhan Çiftçi'nin cenazesi, memleketi Ankara'nın Polatlı ilçesine getirildi.

Cenaze töreninde Polatlı Yenimahalle Camisi'nde düzenlenen törene gencin ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu namazın ardından genç adam, Polatlı Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

