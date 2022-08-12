Edinilen son dakika bilgisine göre Adana'da sesini bir erotik filmdeki kadının sesine benzeten kocasına sinirlenip yatağını ayıran kadın boşanma davası açtı. Bölge Adliye Mahkemesi, çiftin ikisinin de eşit kusurlu olduğunu belirterek boşanmalarına karar verdi. Kadın tarafından Yargıtay'a taşınan karara ilişkin, 2. Hukuk Dairesi içtihatlara giren bir karara imza attı. Daire, eşi E.A.'nın sesini erotik filmdeki kadının sesine benzeten koca Y.A.'yı ağır kusurlu bulurken, kadının davranışın eşinin kusurlu davranışına karşı gösterilen tepki niteliğinde olduğunu kaydetti.
Dava dosyasındaki detaylara göre; Adana'da yaşayan Y.A, eşi E.A.'nin sesini erotik filmdeki kadının sesine benzetti. Buna öfkelenen kadın, eşine hakaret ve beddua ettikten sonra yatağını ayırdı.
YEREL MAHKEME "İKİ TARAF DA KUSURLU" DEMİŞTİ AMA
Kadının açtığı boşanma davası sonrasında, yerel mahkemenin verdiği karar, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi eşine hakaret eden, eşinin sesini erotik sitesindeki kadının sesine benzeterek onu suçlayan ve evinin tapusunu babasına devredip mal kaçırmaya çalışan erkek ile eşine hakeret ve beddua edip ve yatakları ayırarak cinsel şiddet uygulayan kadının eşit kusurlu olduğuna hükmetti.
KADIN DAVAYI YARGITAY'A TAŞIDI
Karı-kocanın eşit kusurlu olduğuna karar verilmesinin ardından kadın E.A, kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, içtihatlara giren bir karara imza attı.
Bölge Adliye Mahkemesi tarafından davalı kadına, "Yatakları ayırarak eşine cinsel şiddet uyguladığı" kusurunun yüklendiğini belirten hukuk dairesi, bunun ispatlanamadığını, erkeğin eşinin sesini erotik sitedeki kadının sesine benzeterek onu suçlaması üzerine yaşanan tartışma neticesinde yatakların ayrıldığını, kadının bu davranışının eşinin kusurlu davranışına karşı gösterilen tepki niteliğinde olduğunu kaydetti.
EŞİNİN SESİNİ EROTİK FİLMDEKİ KADINA BENZETMEK AĞIR KUSURLU
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin kararında "kadına yatakları ayırarak eşine cinsel şiddet uyguladığı vakıasının kusur olarak yüklenmesi doğru bulunmamıştır.
Tarafların boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kabul edilen ve gerçekleşen kusur durumlarına göre, eşine hakaret eden, eşinin sesini erotik sitedeki kadının sesine benzeterek onu suçlayan ve evinin tapusunu babasına devredip mal kaçırmaya çalışan erkek eşine hakaret ve beddua eden kadına nazaran ağır kusurludur.
Bölge adliye mahkemesince tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmedilmesi doğru bulunmamıştır" denilerek karar bozuldu.