Edinilen son dakika bilgisine göre Adana'da sesini bir erotik filmdeki kadının sesine benzeten kocasına sinirlenip yatağını ayıran kadın boşanma davası açtı. Bölge Adliye Mahkemesi, çiftin ikisinin de eşit kusurlu olduğunu belirterek boşanmalarına karar verdi. Kadın tarafından Yargıtay'a taşınan karara ilişkin, 2. Hukuk Dairesi içtihatlara giren bir karara imza attı. Daire, eşi E.A.'nın sesini erotik filmdeki kadının sesine benzeten koca Y.A.'yı ağır kusurlu bulurken, kadının davranışın eşinin kusurlu davranışına karşı gösterilen tepki niteliğinde olduğunu kaydetti.