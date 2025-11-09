SON DAKİKA: Ev alma hayali kabusu oldu! Böyle dolandırıcılık görülmedi! Dakikalar içinde 1 milyon 850 bin TL...

Dolandırıcılık şüphelisi Gökhan adlı kişi, tuzağı kurmak için emlak sitelerinden birinde satışa sunulan bir evin ilanını kopyaladı ve kendi sosyal medya hesabında daha düşük bir fiyata yayınladı. İlana ilgi gösteren Eyyüp Cengiz'e, evi eniştesinin üzerine kayıtlı olduğunu ancak evin kendisine ait olduğunu söyleyerek güven sağladı ve pazarlıkla 1 milyon 850 bin liraya anlaştılar.

TAPU DAİRESİNDE KURULAN AKIL ALMAZ TUZAK

Gökhan, bu sırada evin gerçek sahibiyle de iletişime geçti; Cengiz'i "arkadaşının oğlu" olarak tanıtıp, Cengiz'in sadece 2 milyonu olduğunu, geriye kalan 3,5 milyon TL'yi ise kendisinin tamamlayıp toplam parayı ev sahibine göndereceğini söyledi.

1.850.000 TL İKİ DAKİKADA BUHARLAŞTI

Taraflar tapu devri için Tapu Müdürlüğü'nde buluştuklarında, dolandırıcı Gökhan, paranın kendi IBAN'ına gönderilmesini istedi. Eyyüp Cengiz'in ifadesine göre, tapu memurunun yanında ev sahibi de paranın Gökhan'a gönderilmesini onayladı. Babasının birikimi olan 1 milyon 850 bin TL'yi dolandırıcının verdiği IBAN'a gönderen Cengiz, paranın hesaba düşmesiyle büyük bir şok yaşadı. Para transferi gerçekleşir gerçekleşmez dolandırıcı Gökhan, hem alıcı Eyyüp Cengiz'i hem de evin gerçek sahibini engelledi ve hızla kayıplara karıştı. Olayın ardından karakola gidildiğinde, gönderilen 1 milyon 850 bin liranın hesaba düştükten sadece iki dakika sonra hızla kripto paraya çevrilerek izinin kaybettirildiği tespit edildi.

MAĞDUR AİLE ORTADA KALDI: "KİRALAR 20 BİN LİRADAN BAŞLIYOR"

Asgari ücretle çalışan, KOAH hastası ve akciğer yetmezliği bulunan Eyyüp Cengiz, oturdukları evin satılması ve dolandırıcılıkla parasını kaybetmesi sonucu zor durumda kaldı. Cengiz, "Şimdi kiraya çıkmam gerekiyor ama Antalya'da kiralar en az 20 bin liradan başlıyor. İki çocuğum var, bu şartlarda geçimimiz sağlanamayacak. Gerçekten çok büyük mağduriyetimiz var. Nakliyeciyle bile anlaşmıştık. Çok mutluyduk, artık kendi evimiz olacak diye ama olmadı," sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı anlattı. Cengiz, ayrıca parayı Gökhan'a göndermesini onayladığı için ev sahibinden de şikayetçi olduğunu belirtti.

DOLANDIRICI AYNI İLANLARI PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

Mağdur Cengiz, dolandırıcının etkileşim kurduüu sosyal medya hesabını takip etmeye devam ettiğini ve aradan üç gün geçmesine rağmen farklı bir numara ile yeni ilanlar paylaştığını tespit etti. Yetkililere çağrıda bulunan Cengiz, "Sadece yardımcı olun, bu dolandırıcılar yakalansın. En kısa zamanda tutuklanmasını rica ediyorum," dedi. Eyyüp Cengiz ve evin sahibi, dolandırıldıklarını anlayarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.