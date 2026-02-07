SON DAKİKA… Ev sahibi ile kiracı arasındaki ‘evden çıkma’ kavgasında kan aktı: Kalbinden bıçaklanan Aziz kurtarılamadı!

'KARDEŞİM "BIÇAKLANDIM" DEDİ; BIÇAK KALBE 1,5 CM KADAR GİRMİŞ'

Bilmez, "Ev sahibi de o sırada bizim kapının önüne geliyor yanında 2-3 kişiyle özür dilemek için. Biz diyoruz ki 'Böyle bir şeyin özrü olmaz. Biz şikayetçi olmaya gideceğiz' dedik. Ev sahibi de, 'Kardeşim orada, gidin ne yapıyorsanız yapın' diyor. 'Biz vahşi insanlar değiliz, bizim öyle şeylerle işimiz yok. Biz darp raporu almaya gideceğiz.'diyoruz. Arabaya bineceğimiz sırada bize dediler ki 'Biz gidiyoruz, siz de arkamızdan geliyorsanız gelin yarım saat sonra barışalım, olayı tatlıya bağlayalım' dediler. Biz de 'Olay uzamasın birşey olmasın' Sonra biz oraya doğru gittik. Biz daha arabadan inmeden, Hasan Ceylan'ın kardeşi babamı döven kişi, amcam İdris Bilmez'e elini kaldırarak ağza alınmayacak hakaretler, küfürler etti. El kol hareketleri yapıyor küfrediyor. 'Bıçağımı getirin, silahımı getirin, ben bunları öldüreceğim' diyor. Biz de arabadan indik. Silah deyince biz de korktuk. Olay anı da öyle gelişti. Kardeşim bizden bir ara ayrıldı.Fatih Ceylan, onların küçük kardeşi muhtemelen, içeriden bıçak almaya gitmiş. Bıçak almış. Kardeşimle arabanın arkasında boğuşuyorlarmış, kalbinden bıçakladı. Biz de olayın tam farkında değiliz. Arabanın içine girerken kardeşim diyor ki 'Ben bıçaklandım' Biz arabaya koyuyoruz kardeşimi. Tam biz çıkmaya yaklaşıyoruz, bağırıyorum diyorum ki 'Durun bak çocuk bıçaklanmış' Dinlemiyorlar. Arabayı parçaladılar, önümüzü kestiler. Arabanın önüne çekiç fırlatıyorlar. Herşeyi yaptılar, araç paramparça oldu. Bağırıyorlardı arkamızdan 'Bu çocuk burada ölecek.' diyorlardı. Vurmaya devam edip bırakmadılar hastaneye gidelim. Bu kira konularında mümkün mertebe artık bir el atsınlar. Bir sürü insan mağdur oldu bu konularda" dedi.

'AZİZ MELEK GİBİ BİR ÇOCUKTU'

Aziz Lokman Bilmez 'in dayısı Süleyman Yaman ise, "Aziz 24 yaşındaydı, öyle bir çocuktu ki melek gibiydi. Şimdiye kadar bütün bölge biliyor, o çocuğun hiç kimseye zararı olmamış. 10 yıla yakın o evdeler kiracılar. Ev sahibi 'Çıkacaksınız, ben geleceğim' demiş 'Tamam çıkacağız' demişler. 'Bana birkaç gün müsaade edin ev bulayım' ev sahibi de 'Tamam' demiş mühlet vermişler. Çocuğun babası diş hastanesine giderken yolunu kesmişler 'Sen niye çıkmadın' diye. Abim 'Evimden çık, hemen çıkacaksın eşyanı dışarı atacağız' .özlerine karşılık 'Birkaç gün mühlet vereceksiniz bana' demiş, 'Yok eşyasını hemen dışarı atacağız, sokağa atacağız' demişler. O yüzden kavga olmuş. Aziz'in kalbine bıçak vurmuşlar. Amcasının arabasıyla hastaneye götürecekler, bunlar çete gibi yolu kesmişler, arabayı da paramparça etmişler.'Bu çocuk burada ölecek, hastaneye gitmeyecek' demişler. O zaman kan beyne gitmiyor, beyin kendini kilitliyor. 6 aydır yoğun bakımdaydı. Dün akşam vefat etti. Birisi demiş 'Ben vurdum' o cezaevindedir, diğerlerine ev hapsi verilmiş. Evin sahibisin, tamam kiracıya 'Çık' diyorsun, mühlet vermiyorsun. 'Ev sahibiyim ya bu kadar para vereceksin ya eşyanı aynı günden sokağa atacağım' Böyle iş mi olur. Bilerek katlettiler. Adalet Bakanlığı el atsın bu durumlara. Heryerde maalesef bu ev sahibi kiracı olayları var" diye konuştu