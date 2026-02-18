SON DAKİKA… Evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan adama kötü haber: Mahkemeden dikkat çeken karar!

İLAÇLARI NEDEN KULLANDIĞINI DA GİZLEMİŞ

İki hastanede yaptırdığı test sonucu pozitif çıkmasının ardından tedaviye alınan ve ilaç kullanmaya başlayan E.K, 26 Şubat 2023'te K.K. ile evlenmişti. Nikah işlemleri kapsamında alınan sağlık raporunu, işlerinin yoğun olduğunu söyleyerek eşinden sonra belediyeye teslim eden E.K, hastalığını karısından saklamış, kendisini ilaç kullanırken gören eşine, enfeksiyon nedeniyle bunları aldığını söylemişti.