Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Eyüpsultan'da cezaevi aracı devrildi: 2'si ağır 19 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 29.01.2026 16:03 Son Güncelleme: 29.01.2026 17:22

SON DAKİKA | Eyüpsultan'da cezaevi aracı devrildi: 2'si ağır 19 kişi yaralandı!

SON DAKİKA | Eyüpsultan'da İl Jandarma Komutanlığına ait mahkümları taşıyan araç devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

SON DAKİKA | Eyüpsultan'da Çobançeşme Mahallesi Göktürk istikameti 1.kemer mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığına ait mahkûmları taşıyan araç saat 15.00 sıralarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 JANDARMA YARALANDI

Edinilen bilgiye göre aracın içinde 12 mahküm, şoför, 6 jandarma personeli bulunuyordu. İlk belirlemelere göre kaza 2'si ağır olmak üzere 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Ağır yaralılardan ikisinin jandarma personeli diğerinin mahkum olduğu, 8 yaralıdan ise 4'ünün jandarma personeli 4'ünün ise mahkum olduğu öğrenildi.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

SON DAKİKA: İstanbul'da cezaevi nakil aracı devrildi: Yaralılar var! | Video

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Eyüpsultan'da cezaevi aracı devrildi: 2'si ağır 19 kişi yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz