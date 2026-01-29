SON DAKİKA | Eyüpsultan'da cezaevi aracı devrildi: 2'si ağır 19 kişi yaralandı!

4 JANDARMA YARALANDI

Edinilen bilgiye göre aracın içinde 12 mahküm, şoför, 6 jandarma personeli bulunuyordu. İlk belirlemelere göre kaza 2'si ağır olmak üzere 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Ağır yaralılardan ikisinin jandarma personeli diğerinin mahkum olduğu, 8 yaralıdan ise 4'ünün jandarma personeli 4'ünün ise mahkum olduğu öğrenildi.