Son Dakika | Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına neden olmuşlardı: Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı!

11 KİŞİ YARGILANIYOR

Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada 23 Haziran'da tahliye edilen ancak itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen bulunmayan pastanenin iç mekan tasarımcısı firari Ertan Danacı (53) ile pastane işletmecileri firari Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in, 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 876'şar yıl 6'şar aya kadar, fenni mesul Mehmet Tekin'in (61) ise 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapisleri isteniyor.