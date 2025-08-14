Son Dakika | Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına neden olmuşlardı: Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı!

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davası sürerken, Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına neden oldukları gerekçesiyle aranan şahıslar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda en az 35 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldukları iddiasıyla haklarında tutuklama kararı bulunan Kervan Pastanesi sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu, Ankara'da yakalandı. Binada yıkıma sebep olacak ölçüde tadilat yaptıkları öne sürülen 2 firarinin uzun süredir saklandıkları tespit edildi.
Polis ekipleri, Etimesgut ilçesindeki bir villada kaldıkları belirlenen firarilere yönelik saat 03.00'te operasyon düzenledi. Baskında kapıyı Mustafa Pekel açarken, Sami Kervancıoğlu yan odada yakalandı. Her 2 şüpheli de gözaltına alındı.
MAHKEMEDE HESAP VERİYORLAR
Kahramanmaraş'a getirilen Pekel ve Kervancıoğlu, adliyeye sevk edildikten kısa süre sonra hakim karşısına çıkarıldı.
Kahramanmaraş Valiliği, "Deprem soruşturmaları kapsamında firari şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına neden oldukları gerekçesiyle aranan şahıslar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in 14.08.2025 günü saat 03.00 sıralarında Ankara ili Etimesgut ilçesinde bulundukları ikamete yönelik düzenlenen operasyonla yakalanmıştır." açıklamasında bulundu.
11 KİŞİ YARGILANIYOR
Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada 23 Haziran'da tahliye edilen ancak itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen bulunmayan pastanenin iç mekan tasarımcısı firari Ertan Danacı (53) ile pastane işletmecileri firari Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in, 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 876'şar yıl 6'şar aya kadar, fenni mesul Mehmet Tekin'in (61) ise 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapisleri isteniyor.
Aynı davada dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (47), mimar Veli Çiftaslan (71), mimar Mehmet Dişçeken (57), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür vekili Sait Avşar (38), inşaat mühendisi Ali Gemci (47), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (31) ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi'nin (40) ise 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.