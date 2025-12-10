SON DAKİKA: Fatih’te sokak ortasında kiracı vahşeti! Ev sahibini acımasızca katletti! Görüntüler korkunç

OLAYIN DETAYLARI: KURŞUN KALBİNE İSABET ETTİ

Kalbine isabet eden kurşun nedeniyle durumu kritik olan Recep Hakan Emül, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla derhal hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların hastanede yaptığı tüm müdahalelere rağmen Recep Hakan Emül kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu acı haber, mahalle sakinlerini ve yakınlarını yasa boğdu.