SON DAKİKA: Fatih’te sokak ortasında kiracı vahşeti! Ev sahibini acımasızca katletti! Görüntüler korkunç

İddialara göre, Recep Hakan Emül iş yerinin önünde kiracısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle kiracısı, yanında bulunan silahla Emül'e ateş etti. Göğsünden vurulan Emül ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAYIN DETAYLARI: KURŞUN KALBİNE İSABET ETTİ
Kalbine isabet eden kurşun nedeniyle durumu kritik olan Recep Hakan Emül, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla derhal hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların hastanede yaptığı tüm müdahalelere rağmen Recep Hakan Emül kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu acı haber, mahalle sakinlerini ve yakınlarını yasa boğdu.
KOMŞU ŞAHİT OLDUKLARINI ANLATTI: "YERDE YATIYORDU, KALBİNDEN VURULMUŞTU"
Olay anında evinde yemek yediğini belirten Emül'ün komşusu Göksel Önal, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Önce çocukların torpil patlattığını sandık. Dışarı çıktığımda yıllardır tanıdığımız arkadaşımız, komşumuz Hakan yerde yatıyordu. Kalbinden vurulmuştu. Ne olduğunu anlayamadık. Söylenenlere göre kiracısı tarafından vurulmuş. Kiracısının eşini alıp karakola götürdüler, vuran kişi ise yakalanmadı. Başka yaralı yoktu."
Fatih'te güpegündüz kiracısı tarafından vurulan ev sahibi hayatını kaybetti | Video
ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Fatih'i sarsan bu cinayetin ardından polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin kimliğini ve kaçış güzergahını belirlemek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor ve görgü tanıklarının ifadelerini alıyor.