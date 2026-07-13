Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: FETÖ Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde operasyon! 78 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:34

SON DAKİKA: FETÖ Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde operasyon! 78 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösteren 78 şüpheli yakalandı. Örgüt üyelerinin, güvenlik ve örgütsel gizliliği sağlamak amacıyla internet tabanlı uygulamalar üzerinden toplantılar gerçekleştirdikleri, örgüte yeni eleman kazandırmak, kamu kurumlarına sızmayı sağlamak ve örgütsel aidiyeti artırmak amacıyla vize istemeyen ülkelerde düzenlenen eğitim kamplarına katıldıkları anlaşıldı.

İHA
SON DAKİKA: FETÖ Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde operasyon! 78 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösteren 78 şüpheli yakalandı.

Örgüt üyelerinin, güvenlik ve örgütsel gizliliği sağlamak amacıyla internet tabanlı uygulamalar üzerinden toplantılar gerçekleştirdikleri, örgüte yeni eleman kazandırmak, kamu kurumlarına sızmayı sağlamak ve örgütsel aidiyeti artırmak amacıyla vize istemeyen ülkelerde düzenlenen eğitim kamplarına katıldıkları anlaşıldı.

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#İSTANBUL #FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ

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SON DAKİKA: FETÖ Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde operasyon! 78 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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