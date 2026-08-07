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Giriş Tarihi: 7.08.2026 12:38 Son Güncelleme: 7.08.2026 16:05

SON DAKİKA... FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe gözaltında: Yurt dışına kaçmasına yardım ettiği tespit edilmişti!

SON DAKİKA... 15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan ve geçtiğimiz hafta Afyonkarahisar’da yakalanan firari FETÖ’cü ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile örgütsel yöntemlerle haberleşen, maddi destek sağlayan ve kaçmasına yardım eden ablası Ayşe Alanur Karatepe gözaltına alındı. Kardeşi yakalandıktan sonra Muğla’ya gelen Ayşe Alanur Karatepe, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü’nün talimatıyla gözaltına alındı. Şahsın Muğla'da kaldığı otel odasında, aracında ve Eskişehir'deki ikamet adresinde arama yapıldı, dijital materyallerine el konuldu. FETÖ'cü Burkay Karatepe, ifadesinde ablasıyla hangi yöntemlerle irtibat kurduğunu itiraf etmişti.

İbrahim AYRAL İbrahim AYRAL Yaşam
Semih KARA Semih KARA Yaşam
SON DAKİKA... FETÖ’cü hain Burkay Karatepe’nin ablası Ayşe Alanur Karatepe gözaltında: Yurt dışına kaçmasına yardım ettiği tespit edilmişti!
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Başkan Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi suikast girişimindeki timde yer alan firari FETÖ'cü ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin 10 yıldır kaçmasına yardımcı olan ablası Ayşe Alanur Karatepe, kardeşinin yakalandığını öğrenince Muğla'ya geldi. Şahıs, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü'nün talimatıyla gözaltına alındı.

BURKAY KARATEPE'NİN SAKLANMASINA YARDIM EDİYORDU
Ayşe Alanur Karatepe'nin örgütün e-posta taslağı üzerinden haberleşme yöntemini kullandığı ve bu şekilde Burkay Karatepe ile haberleştiği tespit edildi.

Söz konusu haberleşme yöntemiyle yiyecek temini, sağlık sorunları, yurtdışına kaçış planı, ailesine bilgi verilmesi, maddi destek gönderilmesi ve gizlenmesine yardımcı olan Ayşe Alanur Karetepe Muğla Menteşe'de yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Ayşe Alanur Karatepe'nin kaldığı otel odasında, aracında ve Eskişehir'deki ikametinde yapılan aramalarda; 3 adet telefon, 2 adet SIM kart, 1 adet dijital fotoğraf makinesine el konuldu.

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#AFYONKARAHİSAR #MUĞLA #BURKAY KARATEPE

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SON DAKİKA... FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe gözaltında: Yurt dışına kaçmasına yardım ettiği tespit edilmişti!
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