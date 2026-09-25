Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! 21 şüpheliden 19'u tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.09.2026 08:37 Son Güncelleme: 25.09.2026 08:46

SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! 21 şüpheliden 19'u tutuklandı

SON DAKİKA... Fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklandı. 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklu sayısı 45'e yükseldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! 21 şüpheliden 19’u tutuklandı
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 18 şüphelinin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

21 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erkan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Sezai Bekgöz, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli, ise Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadelerinin ardından tutuklandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! 21 şüpheliden 19'u tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA