Son Dakika! Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera yöneticileri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik işlemler sürdüğü öğrenildi.

PUSULA VE TERA'NIN YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI GÖZALTINDA

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınmıştı.

NİHAT KIRMIZI DA GÖZALTINDA

Soruşturması kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı.



Kırmızı'nın soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 51 YURT DIŞI YASAĞI KARARI VERİLDİ

Fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada geçen hafta dört şüpheli tutuklanmıştı.

Tutuklanan isimler arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova da yer alıyor.

Aynı soruşturmada 51 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör