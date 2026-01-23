SON DAKİKA | Fuhuş ve uyuşturucu suçlarından gözaltına alınan Esat Yontnuç adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, İstanbul Havalimanı'na gelmiş ve gözaltına alınmıştı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Esat Yontunç'un yasal işlemleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapıldı ve tamamlandı. Esat Yontunç adliyeye sevk edildi.
Yontunç'a yöneltilen suçlamaların da fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçları olduğu açıklanmıştı.
ESAT YONTUNÇ HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dün fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlarından hakkında yakalama kararı çıkartılan Yontunç havalimanında gözaltına alındı.
ADLİYEYE GETİRİLDİ
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hastanedeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.