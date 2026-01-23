Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Fuhuş ve uyuşturucu suçlarından gözaltına alınan Esat Yontnuç adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 23.01.2026 11:48

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve yurda dönüşte havalimanında gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından Esat Yontunç adliyeye getirildi.

Son dakika haberi: "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, İstanbul Havalimanı'na gelmiş ve gözaltına alınmıştı.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Esat Yontunç'un yasal işlemleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapıldı ve tamamlandı. Esat Yontunç adliyeye sevk edildi.



FUHUŞ VE UYUŞTURUCU KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇLAMASI!

Yurt dışında firari olduğu saptanan şüphelilerden birinin kimliği ortaya çıktı. Bu ismin Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç olduğu açıklandı. Yontunç hakkında dün yakalama kararı çıkartılmıştı.

Yontunç'a yöneltilen suçlamaların da fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçları olduğu açıklanmıştı.



ESAT YONTUNÇ HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dün fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlarından hakkında yakalama kararı çıkartılan Yontunç havalimanında gözaltına alındı.



ADLİYEYE GETİRİLDİ

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hastanedeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

