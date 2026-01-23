SON DAKİKA | Fuhuş ve uyuşturucu suçlarından gözaltına alınan Esat Yontnuç adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, İstanbul Havalimanı'na gelmiş ve gözaltına alınmıştı.