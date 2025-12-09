SON DAKİKA… Futbolda bahis soruşturmasında çarpıcı detaylar: İki kulüp başkanı beraberlik için anlaşmış!

Şüpheli Sancak'ın toplam 1157 işlemde 1 milyar 226 milyon 831 bin 677 lira tutarlı para transferi alma, 8 bin 799 işlemde 1 milyar 197 milyon 469 bin 550 lira tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu, kendisinin ve ortağı olduğu firmaların Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol AŞ ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret AŞ ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin yer aldığı kaydedildi.