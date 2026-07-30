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Giriş Tarihi: 30.07.2026 21:44 Son Güncelleme: 30.07.2026 22:02

SON DAKİKA | Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı! İşte hakkındaki suçlamalar

Son dakika haberleri... Gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı! İşte hakkındaki suçlamalar
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cem Küçük hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne, şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Küçük'ün işlemleri sürüyor.

Cem Küçük'ün bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İBB yolsuzluk soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanlar olduğu öğrenildi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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SON DAKİKA | Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı! İşte hakkındaki suçlamalar
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