Son dakika: Gazeteci Enver Aysever’e dava! 3 yıla kadar hapsi istendi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Aralık 2025 tarihinde bir sitede "CHP yandaşı Enver Ayseverden skandal sözler: Sağcılık suçtur" başlığı ile yayınlanan videoda Enver Aysever'in: "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın. Sağcılığın herhangi bir kriteri yoktur. Vicdanı yoktur. Din tacirliği yapar. Milliyetçilik tacirliği yapar" şeklinde söylemlerde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

"HEDEF GÖSTERİLDİM"

Aysever savunmasında ise şu ifadelere yer verdi: "Videonun bir kesiti kesilerek sosyal medyada yayınlandı. Bu bilinçli olarak yapıldı ve hedef gösterildim. Videonun bütünü incelenirse ben Ekrem İmamoğlu'nun babası olan Hasan İmamoğlu'nun bazı açıklamalarına istinaden bu videoyu çektim. Türkiye'nin sosyolojik gerçeği dikkate alındığında %70'i muhafazakar ve milliyetçilerden oluşan topluluğa hakaret etmem mümkün değil. 30 yıllık gazeteciyim. Kesinlikle sağ görüşlü insanları aşağılama kastı ile hareket etmedim" dedi.

SAĞCILARA KARŞI MÜCADELE ÇAĞRISI

Sosyoloji alanında uzman bilirkişi tarafından düzenlenen bilirkişi raporu ile şüphelinin konuşmasının hemen başında, 'Cumhuriyetin ahlakını bozan Menderes'tir ilk başta. Menderes'ten bu tarafa gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağılarla mücadeleye siz de katılın. Sağcılığın herhangi bir kriteri yoktur. Vicdanı yoktur. Din tacirliği yapar. Milliyetçilik tacirliği yapar" diyerek 1946 yılında çok partili siyasi hayata geçişi ve 14 Mayıs 1950 seçimlerinde iktidara gelen Adnan Menderes ve ondan bu tarafa gelen bütün sağcıları merkeze aldığı ve sağcılara karşı mücadele çağrısı yaptığı tespit edildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Enver Aysever'in 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianame Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.