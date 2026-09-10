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Giriş Tarihi: 10.09.2026 12:05 Son Güncelleme: 10.09.2026 12:15

SON DAKİKA | Gaziantep'de tünel inşaatında facia! 1 ölü, 5 yaralı

SON DAKİKA | Gaziantep’te Dülük Tüneli'nde çalışan işçiler demirlerin esnemesi sonucu demir ve iskele arasında sıkıştı. Olayda 1 işçi öldü, 5 işçi ise yaralandı.

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İHA
SON DAKİKA | Gaziantep’de tünel inşaatında facia! 1 ölü, 5 yaralı
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SON DAKİKA | Olay Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Dülük Tüneli inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tünelde çalışan işçiler demir ve iskele arasında kaldı. Olay yerine UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilirken 1 işçi öldü, 5 işçi ise yaralandı.

VALİLİKTEN 'GÖÇÜK YOK' AÇIKLAMASI

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Gaziantep Valiliği, tünelde herhangi bir göçük olmadığını, betonu sabitlemek için kullanılan demirlerin esnemesi sonucu işçilerin demir ve iskele arasına sıkıştığı belirtildi. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Dülük Tüneli inşaatında betonu sabitlemek için kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana gelmiştir. Olayın ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerimizce hızlıca ve koordineli şekilde müdahale gerçekleşmiştir. 1 işçi kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken diğer çalışanımız AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu ağır yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Yaralı çalışanımız hastaneye sevk edilmiş olup tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#GAZİANTEP

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