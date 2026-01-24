Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Gaziantep'te cani kocadan kan donduran işkence! Önce koli bandı ile bağladı sonra kezzap ile yaktı!
Giriş Tarihi: 24.01.2026 14:45 Son Güncelleme: 24.01.2026 14:57

SON DAKİKA... Gaziantep'te cani kocadan kan donduran işkence! Önce koli bandı ile bağladı sonra kezzap ile yaktı!

SON DAKİKA... Gaziantep'te 36 yaşındaki Adem Külah, boşanma aşamasındaki eşi Sibel'e dehşeti yaşaddı. Genç kadını koli bandı ile bağlayıp, başından aşağı kezzap dökerek yaktı! Kafa derisi yanan ve görme kaybı yaşayan talihsiz kadın tedavi altına alındı!

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK Yaşam
SON DAKİKA... Gaziantep’te cani kocadan kan donduran işkence! Önce koli bandı ile bağladı sonra kezzap ile yaktı!
  • ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Külah, boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Sibel Külah'ın evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adem Külah eşini koli bandı ile bağlayarak, başından aşağı kezzap döktü.

Adem Külah ardından eşinin yakınlarını arayıp durumu anlattıktan sonra evden çıkıp polise giderek teslim oldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Sibel Külah, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAFA DERİSİ YANDI, GÖRME KAYBI YAŞADI

Hastanenin yanık ünitesinde tedavisi süren ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Sibel Külah'ın kafa derisinin tamamen yandığı ve görme kaybı yaşadığı bildirildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Adem Külah sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Gaziantep'te cani kocadan kan donduran işkence! Önce koli bandı ile bağladı sonra kezzap ile yaktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz