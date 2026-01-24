SON DAKİKA... Gaziantep’te cani kocadan kan donduran işkence! Önce koli bandı ile bağladı sonra kezzap ile yaktı!

Olay, dün akşam saatlerinde Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Külah, boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Sibel Külah'ın evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adem Külah eşini koli bandı ile bağlayarak, başından aşağı kezzap döktü.
Adem Külah ardından eşinin yakınlarını arayıp durumu anlattıktan sonra evden çıkıp polise giderek teslim oldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Sibel Külah, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.