Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Gaziantep'te feci olay! 18 yaşındaki Burak Tanrıverdi'nin ölüme gittiği o anlar kamerada! Bisikletin üstüne uzanıp...
Giriş Tarihi: 23.02.2026 15:49

SON DAKİKA: Gaziantep'te feci olay! 18 yaşındaki Burak Tanrıverdi'nin ölüme gittiği o anlar kamerada! Bisikletin üstüne uzanıp...

Gaziantep’in en işlek yollarından biri olan İpekyolu’nda, bisikletin üzerine uzanarak seyreden 18 yaşındaki Barış Tanrıverdi’nin tehlikeli oyunu ölümle sonuçlandı. Genç sürücünün otomobile çarptığı o anlar arkadaşının kamerasına yansırken, görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.

İHA Yaşam
SON DAKİKA: Gaziantep’te feci olay! 18 yaşındaki Burak Tanrıverdi’nin ölüme gittiği o anlar kamerada! Bisikletin üstüne uzanıp...
  • ABONE OL

Olay, 21 Şubat akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi'ndeki tarihi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Trafik yoğunluğunun en safhada olduğu noktada, 18 yaşındaki Barış Tanrıverdi bisikletinin üzerine uzanarak akrobatik hareketler yapmaya başladı.

TEHLİKELİ OYUN ÖLÜM GETİRDİ

Hızla ilerleyen genç, bir anlık dikkatsizlik sonucu sola manevra yapınca önündeki otomobile şiddetli bir şekilde çarptı.

O ANLAR KAMERADA!

Gaziantep'te bisikletle tehlikeli hareketler ölüm getirdi: O anlar kamerada... | Video

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz genç ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tanrıverdi, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

FECİ KAZA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Görenlerin gözlerine inanamadığı o dehşet anları ise bir arkadaşının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, genç Barış'ın bisikletin üzerine yatarak hız kazandığı ve saniyeler sonra otomobile çarparak savrulduğu görülüyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, trafikte yapılan bu tür tehlikeli hareketlerin ne kadar büyük risk taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Gaziantep'te feci olay! 18 yaşındaki Burak Tanrıverdi'nin ölüme gittiği o anlar kamerada! Bisikletin üstüne uzanıp...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz