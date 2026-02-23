SON DAKİKA: Gaziantep’te feci olay! 18 yaşındaki Burak Tanrıverdi’nin ölüme gittiği o anlar kamerada! Bisikletin üstüne uzanıp...

Olay, 21 Şubat akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi'ndeki tarihi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Trafik yoğunluğunun en safhada olduğu noktada, 18 yaşındaki Barış Tanrıverdi bisikletinin üzerine uzanarak akrobatik hareketler yapmaya başladı.
TEHLİKELİ OYUN ÖLÜM GETİRDİ
Hızla ilerleyen genç, bir anlık dikkatsizlik sonucu sola manevra yapınca önündeki otomobile şiddetli bir şekilde çarptı.
O ANLAR KAMERADA!
Gaziantep'te bisikletle tehlikeli hareketler ölüm getirdi: O anlar kamerada... | Video
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz genç ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tanrıverdi, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
FECİ KAZA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Görenlerin gözlerine inanamadığı o dehşet anları ise bir arkadaşının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, genç Barış'ın bisikletin üzerine yatarak hız kazandığı ve saniyeler sonra otomobile çarparak savrulduğu görülüyor.