Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Gaziantep'te komşu kavgası kanlı bitti: Sırtından vurulan Mert Aksoy hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 3.01.2026 11:39 Son Güncelleme: 3.01.2026 11:57

SON DAKİKA... Gaziantep'te komşu kavgası kanlı bitti: Sırtından vurulan Mert Aksoy hayatını kaybetti!

SON DAKİKA... Gaziantep'te Mert Aksoy ile komşusu Ahmet G. arasında anlık bir tartışma nedeniyle başlayan kavga kanlı bitti. Kavga sonrası komşusu Ahmet G. tarafından sırtından tabancayla vurulan 1 çocuk babası Mert Aksoy, hayatını kaybetti

İHA Yaşam
SON DAKİKA... Gaziantep’te komşu kavgası kanlı bitti: Sırtından vurulan Mert Aksoy hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Aksoy ile komşusu Ahmet G. arasında anlık bir tartışma nedeniyle başlayan kavga kısa sürede büyüdü. Kavga sonrası Mert Aksoy, komşusu Ahmet G. tarafından sırtından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Aksoy, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir çocuk babası gencin cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KAÇAN KATİL YAKALANDI
Olay sonrası kaçan katil zanlısı komşu Ahmet G. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının gözaltındaki işlemleri ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Gaziantep'te komşu kavgası kanlı bitti: Sırtından vurulan Mert Aksoy hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz