SON DAKİKA... Gaziantep’te komşu kavgası kanlı bitti: Sırtından vurulan Mert Aksoy hayatını kaybetti!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Aksoy, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir çocuk babası gencin cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.