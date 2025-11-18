SON DAKİKA: Giresun’da kahreden son! Doktor kızının tedavisiyle kanseri yendi! Trafik kavgasında katledildi

EŞİ DEHŞET ANLARINI ANLATTI: "NEFES ALDIRMADAN DÖVMEYE DEVAM ETTİ"

Kaza anında araçta bulunan Abdullah Coşkun'un eşi Hanife Coşkun, yaşadıkları dehşeti gözyaşlarıyla anlattı. Eşinin hastalığını anlatmalarına rağmen saldırganın durmadığını belirten Hanife Coşkun, şunları söyledi: "Bize çarpan araç, sağ taraftan önümüzü kesti. Araçtan cani katil indi. Küfürler etmeye başladı. Eşim camı açtı, 'Ne oluyor?' diyecekken kaşının üzerine yumruk attı. Eşimin bir hastalık öyküsü var. Kanseri yeni yendiğini katile izah etmeye çalıştım. Eşimi araçtan çıkardı, tekme tokat dövmeye başladı. TIR'lar geçiyordu. Nefes aldırmadan dövmeye devam etti. Eşimin her yerine tekme attı. 'Neden bu kadar tekme atıyorsun, cani misin, katil misin?' dedim." "Eşim o sırada çoktan gitmişti. Kafasında büyük bir yara gördüm, kanlar aktı. Kalbine de tekme attı."