SON DAKİKA: Giresun’da kahreden son! Doktor kızının tedavisiyle kanseri yendi! Trafik kavgasında katledildi

16 Kasım'da Giresun'un Keşap ilçesi Karakoç Kavşağı'nda meydana gelen kaza, sıradan bir hasarlı trafik kazasından çok daha büyük bir trajediye dönüştü. Emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un aracı ile İlhan İhtiyaroğlu (38) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.
DOKTOR KIZININ TEDAVİSİYLE KANSERİ YENMİŞTİ
İddiaya göre, sürücü İlhan İhtiyaroğlu'nun ağır darbeleri sonucu yere yığılan Abdullah Coşkun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından tutuklanan şüpheli İlhan İhtiyaroğlu, 'Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama' suçundan adli mercilere sevk edildi.
"BABAM KANSERİ YENDİ AMA CANİYİ YENEMEDİ"
Abdullah Coşkun'un ölümü, ailesinin yaşadığı büyük sevinci korkunç bir yasa çevirdi. Merhum Coşkun'un kızı, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan, babasının tam 3 yıl süren zorlu akciğer kanseri tedavisini başarıyla tamamladığını açıkladı.
DOÇ. DR. BEYAN, OLAYIN VAHŞETİNİ ŞU SÖZLERLE ANLATTI:
"Hem kızı, hem doktoruyum. 3 senedir akciğer kanserinde mucize yarattık. 1 hafta önce taramasını yaptık, hiçbir şeyi kalmamıştı. Sevinçle memleketlerine geliyorlardı. Annem, 'Bu adam hasta' diye yalvarmasına rağmen cani vahşice vurup durmuş... Babam yere düştükten sonra bile tekme atmaya gelmiş. Babam kanseri yendi ama caniyi yenemedi. Adalet istiyoruz. Bu caninin sokağa, insan içine çıkmaması lazım."
EŞİ DEHŞET ANLARINI ANLATTI: "NEFES ALDIRMADAN DÖVMEYE DEVAM ETTİ"
Kaza anında araçta bulunan Abdullah Coşkun'un eşi Hanife Coşkun, yaşadıkları dehşeti gözyaşlarıyla anlattı. Eşinin hastalığını anlatmalarına rağmen saldırganın durmadığını belirten Hanife Coşkun, şunları söyledi: "Bize çarpan araç, sağ taraftan önümüzü kesti. Araçtan cani katil indi. Küfürler etmeye başladı. Eşim camı açtı, 'Ne oluyor?' diyecekken kaşının üzerine yumruk attı. Eşimin bir hastalık öyküsü var. Kanseri yeni yendiğini katile izah etmeye çalıştım. Eşimi araçtan çıkardı, tekme tokat dövmeye başladı. TIR'lar geçiyordu. Nefes aldırmadan dövmeye devam etti. Eşimin her yerine tekme attı. 'Neden bu kadar tekme atıyorsun, cani misin, katil misin?' dedim." "Eşim o sırada çoktan gitmişti. Kafasında büyük bir yara gördüm, kanlar aktı. Kalbine de tekme attı."
GERİDE MUTLULUK POZLARI KALDI
Abdullah Coşkun'dan geriye, kanseri yenmenin mutluluğuyla İzmir'den memleketi Tirebolu'ya dönüş yolculuğundan kısa süre önce ailesiyle çekilmiş fotoğraf ve görüntüleri kaldı. Görüntülerde; torunlarıyla keyifli vakit geçiren ve kızıyla dans eden Coşkun'un neşeli anları, yaşanan trajedinin acısını ikiye katladı. Diş Hekimi oğlu Emrah Coşkun da babasının kronik kalp hastası olduğunu belirterek, "Babam hastalıkların üstesinden geldi, kanseri yendi ama maalesef bu caniyi yenemedi," diyerek adaletin yerini bulmasını talep etti.
ABDULLAH COŞKUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Trafikteki kavga sonrası yaşamını yitiren emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun, Tirebolu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Aile, bu vahşetin sorumlusunun en ağır cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.