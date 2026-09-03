SON DAKİKA | Girne’deki gemi faciasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cevdet Yılmaz, "Bugün itibarıyla bir haber daha almış bulunuyoruz. 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim." dedi.

Yılmaz, kazayla ilgili sorumlulardan hesap sorulacağının altını çizdi.

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 239 kişi kurtarılmış, 9 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 19 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör