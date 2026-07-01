SON DAKİKA… Gözaltına alındığı iddia edilmişti! Deniz Akkaya’dan açıklama geldi: Şikayetçi olan taraf benim!

SON DAKİKA… Manken Deniz Akkaya'nın Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde karıştığı bir kavga sonrasında emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı iddia edilmişti. Deniz Akkaya'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Mahallesi'nde kiracı olarak kaldığı villanın sahibi M.K.A. hakkında "cinsel taciz", "tehdit" ve "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" iddialarıyla polise şikâyette bulundu. Akkaya, Uzunçiftlik Polis Merkezi Amirliği'nde verdiği ifadede, 9 Haziran 2026 tarihinde Maşukiye Mahallesi'ndeki üç katlı müstakil villanın en alt katına kiracı olarak taşındığını söyledi.

Villaya taşınmadan önce ev sahibi M.K.A. ile telefonda görüştüğünü anlatan Akkaya, aylık 25 bin lira kira ve 11 bin lira depozito ödemek üzere anlaştıklarını belirtti. Kira bedelinde artış yapılabileceği konusunda da sözlü olarak anlaştıklarını söyleyen Akkaya, ev sahibinin isteği üzerine herhangi bir yazılı kira sözleşmesi imzalanmadığını öne sürdü.

Villanın ortak bir bahçe ve giriş kapısının bulunduğunu belirten Akkaya, kendisinin en alt katta, Tuğba isimli başka bir kiracının üst katta, ev sahibi M.K.A.'nın ise en üst katta yaşadığını ifade etti. Akkaya, kaldığı odanın anahtarının yalnızca kendisinde bulunduğunu söyledi.

"RÖGAR PATLADI, VİLLADA TUVALET KULLANILAMAZ HÂLE GELDİ"

Akkaya, 27 Haziran'da villanın rögarının patladığını, bu nedenle tuvalet ve lavaboların kullanılamaz hâle geldiğini anlattı. Durumu ev sahibine bildirdiğini ve rögarın yaptırılmasını istediğini belirten Akkaya, aynı gün ev sahibinin odasının kapısına geldiğini ancak kapı kilitli olduğu için açmadığını söyledi.

"SEN GİDECEKSİN BURADAN" DİYEREK ÜZERİME GELDİ

Akkaya, 28 Haziran'da odasından çıkarak bahçeye indiğinde M.K.A.'nın yanına geldiğini ve öfkeli bir şekilde, "Sen gideceksin buradan" diyerek kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

O sırada bahçedeki salıncakta bulunduğunu belirten Akkaya, şüphelinin salıncağı ittiğini, salıncakla birlikte yere düştüğünü, ardından kendisinin de itilerek bahçe demirlerine sıkıştırıldığını ileri sürdü. Deniz Akkaya, ifadesinde ev sahibinin uyuşturucu madde kullandığını gördüğünü de öne sürdü. M.K.A.'nın ofisinin evin yakınında olduğunu anlatan Akkaya, şüphelinin yakındaki bir kafede uyuşturucu madde kullandığını ve villanın üçüncü katındaki balkonunda madde içtiğini gördüğünü iddia etti.

"EVDE EL BOMBAM VE SİLAHIM VAR" İDDİASI

Akkaya, şüphelinin kendisini evden çıkarmaya çalıştığı sırada, "Benim evde el bombam var, bahçeden kalkan silah var" şeklinde sözler söylediğini ileri sürdü. Bu sözler nedeniyle tehdit edildiğini belirten Akkaya, olayın ardından ortak tanıdıklarının araya girdiğini ve M.K.A.'nın kendisinden özür dilediğini anlattı. Akkaya, özrü kabul etmediğini ancak o aşamada şikâyetçi olmadığını söyledi.

BAHÇE KAPISININ KİLİTLENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Akkaya, daha sonra ev sahibiyle birlikte villaya gittiklerini ancak şüphelinin sakinleşmediğini düşündüğü için evden ayrıldığını ifade etti.

28 Haziran günü saat 22.00 sıralarında yeniden kiracı olarak kaldığı villaya geldiğini belirten Akkaya, bahçe kapısının kilitli olduğunu ve eve giremediğini söyledi. Ev sahibine mesaj göndererek kapının açılmasını istediğini anlatan Akkaya, aksi hâlde polisi arayacağını bildirdiğini, bunun üzerine kapının açıldığını belirtti. Akkaya, odasına girdiğinde ise oda kapısının anahtarının alındığını fark ettiğini öne sürdü.