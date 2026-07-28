Son dakika | Gülben Ergen'in 'AHBAP' ifadesi ortaya çıktı! "O paraların akıbetinden haberim yok"

GÜLBEN ERGEN'DEN PEŞ PEŞE DESTEK PAYLAŞIMLARI

Dosyada Gülben Ergen'in Haluk Levent ve AHBAP Derneğine yönelik çok sayıda paylaşımına yer verildi. Ergen'in orman yangınları sırasında "Bunca yardım yaptık. Böylesini duymadım. Haluk Levent ülkemiz için helikopter kiralıyor. Alnınızdan öperim. Bağışlarınızı AHBAP'a yapın" ifadeleriyle bağış çağrısı yaptığı, ayrıca kendi bağış işlemine ilişkin banka ekran görüntüsünü de paylaştığı görüldü.

Deprem sürecinde ise Haluk Levent'e yönelik "Sen iyi ki varsın", "Çünkü senin adın iyilik", "İyi ki varsınız AHBAP gönüllüleri" ve "Seninleyiz değerli dostum" ifadelerini kullandığı paylaşımlar da soruşturma dosyasına eklendi.