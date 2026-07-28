Son dakika | Gülben Ergen'in 'AHBAP' ifadesi ortaya çıktı! "O paraların akıbetinden haberim yok"

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırarak Ahbap Derneği'ni parlatan aralarında Fatih Altaylı, Fatih Portakal, Ruşen Çakır gibi isimlerin olduğu 11 kişinin geçtiğimiz hafta ifadelerine başvurulmuştu.
Geçtiğimiz gün de aynı soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ve şarkıcı Hayko Cepkin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Aynı gün Mahsun Kırmızıgül ve daha önce çağrılan ancak ifade veremeyen avukat Feyza Altun ifade verirken, dün de Gülben Ergen, Uğur Dündar, Elçin Sangu ve Hayko Çepkin ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Toplamda 14 isim ifade vermiş oldu. Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan ise henüz ifade vermedi.
GÜLBEN ERGEN'DEN AHBAP İFADESİ
Savcılık ifadesi ortaya çıkan Gülben Ergen, AFAD, Kızılay ve Ahbap Derneğine kişisel hesabından çeşitli miktarlarda yardım yaptığını, ancak soruşturma öncesinde toplanan yardımların nasıl kullanıldığına ilişkin herhangi bir bilgi sahibi olmadığını söyledi. Sosyal medya paylaşımlarında yalnızca Ahbap'ı değil tüm kurum ve kuruluşları etiketlediğini savunan Ergen, "Toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum. Bu hususta şikâyet hakkımı da saklı tutmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
DOSTUM DEDİĞİ HALUK LEVENT'LE YAKINLIĞINI REDDETTİ
Deprem dönemi "Seninleyiz sevgili dostum" paylaşımı yapan Ergen, savcılıkta Haluk Levent'le yalnızca deprem döneminde düzenlenen ücretsiz bir konser vesilesiyle görüştüğünü, bunun dışında herhangi bir görüşme veya samimiyetinin bulunmadığını iddia etti. Oğuzhan Uğur'la da depremden sonra kadına şiddet ve çocuk istismarı konulu bir programa katılması nedeniyle görüştüğünü belirten Ergen, Uğur'la başka bir ilişkisinin olmadığını savundu.
GAZZE KONSERİ YAPTI PARALARININ AKIBETİNİNDEN HABERSİZ
Ergen, Haluk Levent'le birlikte yer aldığı Gazze yardım konserinden herhangi bir ücret almadığını belirterek, "Toplanan konser ücretleri Gazze bölgesine yardım olarak gidecekti. Toplanan yardımların akıbeti ile ilgili de herhangi bir bilgiye sahip değilim. Ben bir takım kamuoyuna mal olmuş insanların canlı yayınlarda deprem bölgesine telefon ile ya da canlı yayın sureti ile bağış toplama kampanyasına dahil olmadım. Olsaydım özür beyan edebilirdim ancak yaptığım yardımlar sebebiyle üzgün ve mağdurum" diyerek ifadesini sonlandırdı.
GÜLBEN ERGEN'DEN PEŞ PEŞE DESTEK PAYLAŞIMLARI
Dosyada Gülben Ergen'in Haluk Levent ve AHBAP Derneğine yönelik çok sayıda paylaşımına yer verildi. Ergen'in orman yangınları sırasında "Bunca yardım yaptık. Böylesini duymadım. Haluk Levent ülkemiz için helikopter kiralıyor. Alnınızdan öperim. Bağışlarınızı AHBAP'a yapın" ifadeleriyle bağış çağrısı yaptığı, ayrıca kendi bağış işlemine ilişkin banka ekran görüntüsünü de paylaştığı görüldü.
Deprem sürecinde ise Haluk Levent'e yönelik "Sen iyi ki varsın", "Çünkü senin adın iyilik", "İyi ki varsınız AHBAP gönüllüleri" ve "Seninleyiz değerli dostum" ifadelerini kullandığı paylaşımlar da soruşturma dosyasına eklendi.
HAYKO CEPKİN AĞZINI BOZDU
Savcılığa ifade vermeye gelen bir diğer isim ise şarkıcı Hayko Cepkin oldu. Bir gazetecinin, "İfadeye geldiniz neler söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusuna sinirlenen Hayko Cepkin, "Bilgimi başvurulacak ifade vermek başka bir şey. Herkese 'ifade vereceksiniz…' Alo telefon 'Hayko Bey gelin bilginize danışacağız' diyorlar. Her şeyi köpürtün anasını satayım abuk sabuk haberlerinizle. Ortalığı kirletmekten başka bir b.. bilmiyorsunuz." diyerek nefretini kustu.