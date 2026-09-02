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Giriş Tarihi: 2.09.2026 12:17 Son Güncelleme: 2.09.2026 12:27

SON DAKİKA... Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Sevgilisi Zeinal Abarakov 4 saat ifade verdi

Tunceli’de, Gülistan Doku cinayeti soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, tutuklu bulunduğu Erzincan’daki cezaevinden Tunceli’ye getirilerek, Başsavcı Ebru Cansu tarafından 4 saat ifadesi alındı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ Yaşam
SON DAKİKA... Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Sevgilisi Zeinal Abarakov 4 saat ifade verdi
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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklananlar arasında yer alan Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Erzincan Cezaevi'nden Tunceli'ye getirildi.

4 SAATLİK KRİTİK İFADE!
Adliye'ye çıkarılan Abarakov'un ifadesini, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından aldı. Yaklaşık 4 saat süren ifade işlemlerinin ardından Abarakov, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak yeniden cezaevine götürüldü.

#ERZİNCAN #TUNCELİ #GÜLİSTAN DOKU

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SON DAKİKA... Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Sevgilisi Zeinal Abarakov 4 saat ifade verdi
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