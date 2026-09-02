SON DAKİKA... Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Sevgilisi Zeinal Abarakov 4 saat ifade verdi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklananlar arasında yer alan Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Erzincan Cezaevi'nden Tunceli'ye getirildi.