SON DAKİKA... Gülistan Doku nereye gömüldü? Firari Umut Altaş’ın gösterdiği noktalarda arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.