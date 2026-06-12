Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Gülistan Doku nereye gömüldü? Firari Umut Altaş'ın gösterdiği noktalarda arama çalışmaları devam ediyor
Giriş Tarihi: 12.06.2026 10:51

SON DAKİKA... Gülistan Doku nereye gömüldü? Firari Umut Altaş'ın gösterdiği noktalarda arama çalışmaları devam ediyor

SON DAKİKA... Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında ABD'de gözaltına alınan ve ülkeye iadesi beklenen Umut Altaş'ın gösterdiği noktalarda arama çalışması sürüyor.

İHA Yaşam
SON DAKİKA... Gülistan Doku nereye gömüldü? Firari Umut Altaş’ın gösterdiği noktalarda arama çalışmaları devam ediyor
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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmış, ardından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ülkeye iadesi beklenen Altaş, yakalanmadan önce açıklama yapmıştı. Cesedin tam yerini bilmediğini ifade eden Altaş, üniversite, Aktuluk Mahallesi, Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alana bakılması gerektiğini ifade etmişti.

Altaş'ın ifade ettiği noktalarda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazlarıyla önceki günlerde aramalar başlatıldı.

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Ekipler Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışmasını sürdürüyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.

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SON DAKİKA... Gülistan Doku nereye gömüldü? Firari Umut Altaş'ın gösterdiği noktalarda arama çalışmaları devam ediyor
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