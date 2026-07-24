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SON DAKİKA... Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 24.07.2026 10:42Son Güncelleme: 24.07.2026 10:49
SON DAKİKA... Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyeye sevk edildi
Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in de aralarında olduğu 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.