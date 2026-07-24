Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 24.07.2026 10:42 Son Güncelleme: 24.07.2026 10:49

SON DAKİKA... Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyeye sevk edildi

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in de aralarında olduğu 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
SON DAKİKA... Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel adliyeye sevk edildi
  • ABONE OL

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TUNCAY SONEL #TUNCELİ #GÜLİSTAN DOKU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA