SON DAKİKA... Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel adliyeye sevk edildi

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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