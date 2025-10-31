SON DAKİKA: Gülistan Doku’nun akıbeti yine gündemde! 700 saatlik görüntüde saniye saniye aranıyor! Özel ekip kuruldu

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü civarında sinyal verdiği tespit edildi.
YURTTAN AYRILDI, BİR DAHA HABER ALINAMADI
Aylar süren aramalarda dalgıçlar, radar cihazları ve su üstü ekipleriyle bölge defalarca tarandı ancak herhangi bir ize ulaşılamadı.
Olayın yaşandığı bölgedeki bazı kameraların bozuk olması, soruşturmayı zorlaştırdı. Munzur Üniversitesi'ne ait viyadüğü gören bir kamera arızalıyken, uzaktan gören başka bir kameradaki 3,5 saatlik düşük kaliteli görüntü kriminal incelemeye gönderildi ancak netleştirilemedi.
Z.A. GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI
Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Z.A. gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Doku'nun bir gün önce Z.A.'nın evine girerken görüntülendiği, ancak ertesi gün kameraların açısının değişmesi nedeniyle evin kapısının görünmediği tutanaklara geçmişti.
SAVCILIKTAN YENİ HAMLE: 700 SAATLİK GÖRÜNTÜ DOSYADA
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, olay dosyasını baştan ele aldı. Kent genelinde 67'si ana arter olmak üzere toplam 70 farklı kameradan elde edilen 700 saatlik görüntü incelenmek üzere dosyaya eklendi. Yeni görüntülerde, Gülistan Doku'nun kafeye hangi güzergâhtan geldiğinin de ortaya çıktığı öğrenildi.