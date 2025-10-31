SON DAKİKA: Gülistan Doku’nun akıbeti yine gündemde! 700 saatlik görüntüde saniye saniye aranıyor! Özel ekip kuruldu

MİNİBÜSE BİNDİ AMA NEREDE İNDİ BİLİNMİYOR

KGYS kameralarından elde edilen ilk görüntülerde, Gülistan Doku'nun olay günü Valilik yanındaki bir kafede eski erkek arkadaşı Z.A. ile görüştüğü ve ardından şehir içi minibüse bindiği tespit edildi. Ancak Doku'nun minibüsten nerede indiği tespit edilemedi.