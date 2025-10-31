Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Gülistan Doku'nun akıbeti yine gündemde! 700 saatlik görüntüde saniye saniye aranıyor! Özel ekip kuruldu
5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra sırra kadem basan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) akıbeti, dosyadaki dev bir gelişmeyle yeniden gündeme oturdu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kurulan özel ekip, kayıp genç kıza ait ek 700 saatlik KGYS ve iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini saniye saniye izleyerek kilit bir iz arayışına girdi.

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü civarında sinyal verdiği tespit edildi.

YURTTAN AYRILDI, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Aylar süren aramalarda dalgıçlar, radar cihazları ve su üstü ekipleriyle bölge defalarca tarandı ancak herhangi bir ize ulaşılamadı.

MİNİBÜSE BİNDİ AMA NEREDE İNDİ BİLİNMİYOR

KGYS kameralarından elde edilen ilk görüntülerde, Gülistan Doku'nun olay günü Valilik yanındaki bir kafede eski erkek arkadaşı Z.A. ile görüştüğü ve ardından şehir içi minibüse bindiği tespit edildi. Ancak Doku'nun minibüsten nerede indiği tespit edilemedi.

Olayın yaşandığı bölgedeki bazı kameraların bozuk olması, soruşturmayı zorlaştırdı. Munzur Üniversitesi'ne ait viyadüğü gören bir kamera arızalıyken, uzaktan gören başka bir kameradaki 3,5 saatlik düşük kaliteli görüntü kriminal incelemeye gönderildi ancak netleştirilemedi.

Z.A. GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Z.A. gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Doku'nun bir gün önce Z.A.'nın evine girerken görüntülendiği, ancak ertesi gün kameraların açısının değişmesi nedeniyle evin kapısının görünmediği tutanaklara geçmişti.

SAVCILIKTAN YENİ HAMLE: 700 SAATLİK GÖRÜNTÜ DOSYADA

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, olay dosyasını baştan ele aldı. Kent genelinde 67'si ana arter olmak üzere toplam 70 farklı kameradan elde edilen 700 saatlik görüntü incelenmek üzere dosyaya eklendi. Yeni görüntülerde, Gülistan Doku'nun kafeye hangi güzergâhtan geldiğinin de ortaya çıktığı öğrenildi.

Savcılık talimatıyla oluşturulan özel ekip, görüntüleri saniye saniye izleyerek Doku'nun kaybolmadan önceki adımlarını analiz ediyor. Dosya üzerindeki gizlilik kararı ise devam ediyor.

