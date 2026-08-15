SON DAKİKA…. 14 yıllık faili meçhur sır DNA testiyle çözüldü! Yol kenarında parçalanmış halde bulunan ceset Gülizar Aydın’a ait çıktı...

Söke ilçesine bağlı Akçakonak Mahallesi'nde yaşayan, 1971 doğumlu, kaybolduğunda 41 yaşında olan Gülizar Aydın'dan 2 Aralık 2012 tarihinden itibaren haber alınamadı. Aradan geçen yıllara rağmen Aydın'ın akıbeti belirlenemezken, dosyada yıllar sonra önemli bir gelişme yaşandı.

ANNESİ İÇİN BAŞVURDU

Aydın'ın kaybolduğu dönemde reşit olmayan oğlu Burak Zülam, 31 Ekim 2017 tarihinde güvenlik güçlerine başvurarak annesi için resmi kayıp başvurusunda bulundu. Zülam, üvey babasının daha önce "kayıp başvurusu yaptım" şeklindeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını öğrendi.

DOSYA YILLAR SONRA YENİDEN AÇILDI

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT dedektiflerinden oluşturulan özel çalışma grubu, dosyayı yeniden ele aldı. Saha araştırmaları ve dijital incelemelerde Gülizar Aydın'ın hayatta olduğuna ilişkin herhangi bir ize ulaşılamaması üzerine soruşturma cinayet ihtimali üzerinde yoğunlaştırıldı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın da devreye girmesiyle yıllardır sonuç alınamayan dosya yeniden mercek altına alındı.

EŞİ KAYBOLAN KOCA FARKLI ŞEHİRLERDE YAŞAMIŞ

Soruşturmanın odağına, Gülizar Aydın'ın kaybolmasının hemen ardından kenti terk ettiği ve yaklaşık 14 yıl boyunca farklı şehirlerde yaşadığı belirtilen eşi Selami Aydın alındı. Şüphelinin 2 Aralık 2012 tarihindeki telefon sinyalleri, HTS ve baz kayıtları ile araç hareketleri ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan teknik incelemelerde Selami Aydın'ın, aynı gün Muğla Milas-Aydın Söke karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin bulunduğu güzergâhta olduğu tespit edildi.

"KAVGA EDİP YOL KENARINDA BIRAKTIM" DEDİ

Selami Aydın, 11 Haziran 2026 tarihinde İzmir'deki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde cinayeti kabul etmediği ve Gülizar Aydın ile kavga ettikten sonra onu yol kenarında bıraktığını söyledi. Selami Aydın, 12 Haziran 2026 tarihinde sevk edildiği mahkemece Gülizar Aydın'ı "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 YIL SONRA DNA İLE KESİNLEŞTİ

Tutuklamanın ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Haziran 2026 tarihinde İzmir Adli Tıp Kurumu'na resmi yazı göndererek, Burak Zülam'dan alınan DNA örnekleri ile 2012 yılında karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinden alınan doku örneklerinin karşılaştırılmasını istedi.

PARÇALAN CESET GÜZİLAR'A AİT

İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından 14 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen raporla, Muğla-Milas-Aydın-Söke karayolunda yıllar önce bulunan parçalanmış kadın cesedinin, Burak Zülam'ın biyolojik annesi Gülizar Aydın'a ait olduğu kesinleşti. Böylece 2 Aralık 2012 tarihinde kaybolan Gülizar Aydın'ın 14 yıllık kayıp dosyasındaki karanlık perde, yürütülen teknik takip, saha çalışmaları ve DNA incelemesiyle aralandı. Cinayet soruşturması kapsamında tutuklanan Selami Aydın'ın önümüzdeki günlerde yargılanacak.