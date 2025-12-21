SON DAKİKA: Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’den cezaevinde şok açıklamalar: "Zulmün Başlangıcı o isimdir..."

GÜLLÜ, KIZI TUĞYAN'IN YÜZÜNÜ KAMERAYA TANITMADI MI?

Güllü'nün şifreli ve kameralı kapı taktırdığı gün firma personeli; "Başka bir odadan bir kadının sesi geliyordu" dedi. O kişi siz miydiniz? Anneniz, sizin yüzünüzü kameraya tanıtmadı mı?

Evdeki kapıya kamera takılırken evde yoktum. Kardeşim, teknolojik şeylerle ilgilenirdi. Annem, sanatçı arkadaşının evinde görüyor ve bizim eve de taktırıyor.