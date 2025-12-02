SON DAKİKA! Güllü’nün şüpheli ölümünde şok ses kaydı: Kızının yurt dışına kaçma planı ortaya çıktı!

MENAJERDEN AĞIR İDDİALAR: "ANNEMİ ÖLDÜRDÜM" İTİRAFI!

Sanatçının patronu ve menajeri Ferdi Aydın da adliye çıkışında yaptığı açıklamada şok edici iddiaları dile getirmişti. Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in bir aile dostuna attığı mesajlarda "Annemi öldürdüm" dediğini öne sürdü. Ayrıca, Bircan Dülger'in videosunda Tuğyan'ın, "Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı, üzüldüm" dediği iddia ediliyor. Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı ise konuyla ilgili, "Gerekli açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağız" diyerek sessizliğini koruyor.

SORUŞTURMA ÇOK BOYUTLU İLERLİYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, tanık ifadeleri, mesajlaşmalar, yeni ses kayıtları ve cinayet iddiaları titizlikle inceleniyor. Güllü'nün ölümüyle ilgili hala net bir yanıt bulunamazken, ortaya çıkan her yeni delil dosyanın seyrini değiştiriyor ve kamuoyundaki şüpheleri artırıyor. Adli Tıp raporunda Güllü'nün kanında yüksek oranda alkol tespit edilmiş olsa da, ölümün sebebi konusunda soruşturma çok boyutlu olarak devam ediyor.