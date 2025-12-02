SON DAKİKA! Güllü’nün şüpheli ölümünde şok ses kaydı: Kızının yurt dışına kaçma planı ortaya çıktı!

ATV'de yer alan son dakika haberine göre, soruşturma dosyasına giren yeni bir ses kaydında, Güllü'nün hayatını kaybettiği gece evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yurt dışına kaçış planı yaptıkları belirlendi.
KAÇIŞ PLANI DEŞİFRE OLDU: "PASAPORTSUZ TIRLA FRANSA'YA..."
Ses kayıtlarında Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşına, "Sen Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla. Fransa'ya bizzat gidebiliriz bir de Gürcistan hakkımız var hala" dediği duyuluyor. Bu planlar, soruşturmanın "kaza mı, cinayet mi?" ekseninde ilerlediği bir dönemde büyük şok etkisi yarattı.
Yeni ses kaydı yeni iddia! Şarkıcı Güllü'nün ölümü dosyasında sular durulmuyor | Video
"SENİ YAKACAĞIM TUĞYAN": ARKADAŞINDAN KAN DONDURAN TEHDİT
Soruşturmada daha önce ortaya çıkan bir diğer ses kaydı ise Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger ile arasında geçmişti. Bu kayıtta Bircan Dülger'in, "Belli ki bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Ama ben yarın savcılıkta seni yakacağım Tuğyan" sözleri, olayın kilit isimleri arasındaki gerginliği gözler önüne seriyor.
Dülger, Tuğyan Ülkem Gülter'in "Abla sen gelip demedin mi 'Ferdi beni oğlumla tehdit etti' diye" sözlerine karşılık, "Tamam 'Beni tehdit etti' demiş olabilirim ama Ferdi'nin adamı mesajları zaten birebir hepsini çıkarttı" şeklinde cevap veriyor.
"ANNEM ÖLSÜN" MESAJLARI DOSYADA
Tuğyan Ülkem Gülter'in, annesinin ölümünden önce Bircan Dülger'e attığı iddia edilen ve dosyaya giren kan dondurucu mesajlar da soruşturmanın en kritik delilleri arasında. İddiaya göre Tuğyan, Dülger'e "Abla senin çevren geniş, beni bu kadından kurtar. Annem ölsün" ifadelerini göndermişti.
MENAJERDEN AĞIR İDDİALAR: "ANNEMİ ÖLDÜRDÜM" İTİRAFI!
Sanatçının patronu ve menajeri Ferdi Aydın da adliye çıkışında yaptığı açıklamada şok edici iddiaları dile getirmişti. Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in bir aile dostuna attığı mesajlarda "Annemi öldürdüm" dediğini öne sürdü. Ayrıca, Bircan Dülger'in videosunda Tuğyan'ın, "Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı, üzüldüm" dediği iddia ediliyor. Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı ise konuyla ilgili, "Gerekli açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağız" diyerek sessizliğini koruyor.
SORUŞTURMA ÇOK BOYUTLU İLERLİYOR
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, tanık ifadeleri, mesajlaşmalar, yeni ses kayıtları ve cinayet iddiaları titizlikle inceleniyor. Güllü'nün ölümüyle ilgili hala net bir yanıt bulunamazken, ortaya çıkan her yeni delil dosyanın seyrini değiştiriyor ve kamuoyundaki şüpheleri artırıyor. Adli Tıp raporunda Güllü'nün kanında yüksek oranda alkol tespit edilmiş olsa da, ölümün sebebi konusunda soruşturma çok boyutlu olarak devam ediyor.