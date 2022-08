"BANA İHTİYACI OLAN BİR ÇOCUĞUM VAR"

Gülşen, hakimlik sorgusunda ise şunları söyledi: "Üzerime atılı suçu ve haklarımı anladım. Ben bu konuda emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. O ifadelerimi tekrar ederim. Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunduğu her an gelirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum."

GÜLŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

29 Mayıs 1976 tarihinde İstanbul Fatih'te Ordulu bir ailenin üçüncü ve son çocuğu olarak dünyaya gelen Gülşen'in babası makine mühendisi Arslan Bayraktar annesi ise ev hanımı Nimet Bayraktar'dır.

Çocukluğunu ve gençliğini Fatih Çapa'da geçiren Gülşen, bir yandan da kendilerine ait fındık bahçeleri için ailesiyle birlikte yılda birkaç kez Ordu'ya gidip geldi. Şehremini Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Müziği Nazariyatı bölümüne başladı.

Lise yıllarında Uzak Doğu dövüş sporlarına merakının bir sonucu olarak karate eğitimi alarak siyah kuşak sahibi oldu. 17 yaşında bir arkadaşıyla birlikte sokakta maruz kaldığı sözlü taciz yüzünden günlük yaşantısında karateyi kullanmak zorunda kaldı ve bunun birkaç kez tekrarlandığını söyledi.

Üniversitede öğrenciyken İstanbul'daki çeşitli gece kulübü ve barlarda sahne alan şarkıcı hem okulu hem işi bir arada yürütemeyerek birinci yılından sonra okulu bıraktı.

Üniversiteyi bıraktıktan sonra Türk halk müziği dersleri aldı, üç ay Çelik ve Bendeniz'e geri vokallik yaptı.

1995 yılında Ataköy'de bir barda sahnedeyken albüm yapımcısı Serap Turgay tarafından beğenilerek eşi Özkan Turgay ile tanıştırıldı ve albüm teklifi aldı. Teklifi kabul ederek Raks Müzik ile dört albümlük bir anlaşma imzaladı.

1996 yılında ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç yıl müzikal kariyerini geri plana attı. 2004'te dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yaptı ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazandı.

MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı oldu, bunu yılın en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etti.

"Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas" ve "Bangır Bangır" şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca bir numarada kaldı.