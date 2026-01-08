SON DAKİKA… Gülşen ve Hadise’nin menajeriydi… Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Haluk Şentürk’ün ifadesinde ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 5 Ocak günü yeni bir dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak', 'Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarılmıştı.
BEBEK OTEL'DE UYUŞTURUCU PARTİLERİ…
Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kritik bir öneme sahip olduğu ortaya çıkmıştı. 19 şüpheli tutuklama talebiyle, 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
FENOMEN BURAK ALTINDAĞ TUTUKLANAN İSİMLER ARASINDA
Hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen isimler arasında; Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletmecisi Arif Altunbulak, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, 'Cicişler' olarak tanınan Ceyda Ersoy, spiker Ece Cerenbeli ve modacı Lerna Elmas yer alıyor. Listede ayrıca şarkıcılar Nevin Şimşek ve Berna Arıcı, işletmeciler Hakan Yıldız, Koray Beşlı̇ ve Veysel Avcı ile modeller Duygu Açıksöz ve Merve Uslu'nun yanı sıra Özge Bitmez, Suat Yıldız, Gülsüm Bayrak, Merve Eryiğit, Gizem Özköroğlu ve Sevgi Taştan bulunuyor. Şüpheliler Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca ve Gözde Anuk hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
"MS HASTASIYIM UYUŞTURUCU İLE ALAKAM YOK"
SABAH, ünlü sanatçılar Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi gibi çok sayıda ünlü sanatçının menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk'ün (63) ifadesine ulaştı. Savcılıktaki ifade verme işleminin ardından serbest bırakılan Şentürk, ifadesinde hayatında uyuşturucu ile uzaktan yakından alakası olmadığını, o ortamlarda da bulunmadığını iddia etti. MS hastası olduğunu dile getiren Şentürk, "İstesem de uyuşturucu madde kullanamam" dedi.
EVİNDEN HASSAS TERAZİ ÇIKTI
Evinde bulunan hassas terazi ile ilgili de kendini savunan Şentürk, "Hastalığımdan dolayı beslenmeme dikkat etmek zorundayım. O yüzden de evimde mutfak terazisi vardır. Evimde bulunan hassas terazi de mutfak terazisidir. Haftada 3 gün MS için kendime iğne yapmak zorundayım. 40 yıldır bu işi yapmaktayım. Dolayısıyla birçok ünlü ile çalışmaktayım. Bundan dolayı da çekemeyen insanlar vardır. Bu ihbarın da bir itibar suikasti olduğunu düşünmekteyim" diye konuştu. Evinden çıkan hassas teraziyi, hastalığından dolayı uyguladığı diyet kapsamında yiyecekleri tartmak için kullandığı savunmasında bulundu.
"POZİTİF ÇIKAN SANATÇIM YOK"
Yeni nesil ve yeni jenerasyon sanatçıları bilmediğini aktaran Şentürk, "Zaten çoğunun da özel hayatını bilmem. Home ofis çalışırım. Son derece mazbut bir hayatım vardır. Çok dışarı çıkmam, ortamlara da girmem" diyen Şentürk, son dönemde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü kişilerden çalıştığı hiç kimsenin olmadığını söyledi.