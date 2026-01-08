SON DAKİKA… Gülşen ve Hadise’nin menajeriydi… Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Haluk Şentürk’ün ifadesinde ortaya çıktı!

EVİNDEN HASSAS TERAZİ ÇIKTI

Evinde bulunan hassas terazi ile ilgili de kendini savunan Şentürk, "Hastalığımdan dolayı beslenmeme dikkat etmek zorundayım. O yüzden de evimde mutfak terazisi vardır. Evimde bulunan hassas terazi de mutfak terazisidir. Haftada 3 gün MS için kendime iğne yapmak zorundayım. 40 yıldır bu işi yapmaktayım. Dolayısıyla birçok ünlü ile çalışmaktayım. Bundan dolayı da çekemeyen insanlar vardır. Bu ihbarın da bir itibar suikasti olduğunu düşünmekteyim" diye konuştu. Evinden çıkan hassas teraziyi, hastalığından dolayı uyguladığı diyet kapsamında yiyecekleri tartmak için kullandığı savunmasında bulundu.