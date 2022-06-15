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Giriş Tarihi: 15.6.2022 07:09 Son Güncelleme: 15.6.2022 07:13

Son dakika: Gürcistan’da ‘yaşamaz’ dediler, Türkiye’de sağlığına kavuştu

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Son dakika: Gürcistan’da ‘yaşamaz’ dediler, Türkiye’de sağlığına kavuştu

Son dakika haberi: Gürcistan Batum'da yaşayan Paata Tchelidze (13), 2017 yılında burnundan ameliyat oldu. Ameliyat sonrası aralıklara kontrole giden Tchelidze'nin son kontrolünde beyninde tümör tespit edildi. Gürcistan'da gittikleri doktorlar 'yaşayamaz' deyince ailesi çareyi Türkiye'de aradı. İHH'nın destekleriyle Türkiye'ye getirilen küçük çocuk, Ankara'da 3 Haziran 2022'de başarıyla ameliyat edildi.

Gürcistanlı 13 yaşındaki yetim Paata Tchelidze, 2014 ve 2017'de iki ayrı burun ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası hastaneye kontrole gittiğinde beyninde tümör tespit edildi. Doktorlar küçük Paata'nın yaşayamayacağını söyledi.



İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Türkiye'ye getirilen Paata, Ankara Gazi Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve 3 Haziran 2022'de başarıyla ameliyat edildi. Birkaç gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilen küçük çocuk, önümüzdeki günlerde tekrar hastaneye kontrole gidecek ve doktorları tarafından yapılacak planlamaya göre tedavisine devam edilecek.

"YAŞAYAMAZ DEDİLER"

Gürcistan'da tedavi için gittikleri doktor yaşayamaz deyince çareyi Türkiye'de arayan anne, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Özellikle doktorlardan çok memnun kaldık Allah hepsinden razı olsun. Doğduğundan beri hiçbir doktor çocuğumla ilgilenmedi.



Burada ilk ameliyatı yapan doktor 18 yaşına geldiğinde estetik ameliyatını da kendisinin yapmak istediğini söyledi. Türkiye'de elimizden tuttular, çocuğumu bana bağışladılar çok mutluyum."

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 2014 yılından beri Yetim Sponsorluk Sistemi ile desteklenen Paata Tchelidze'yi İHH Yetim Birimi görevlileri de hastanede yalnız bırakmadı. Annesinin refakatinde hastanede bulunan Paata'yı ziyaret eden görevliler küçük çocuğa hediyeler götürdü.

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Son dakika: Gürcistan’da ‘yaşamaz’ dediler, Türkiye’de sağlığına kavuştu
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