Son dakika: Gürcistan’da ‘yaşamaz’ dediler, Türkiye’de sağlığına kavuştu





İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Türkiye'ye getirilen Paata, Ankara Gazi Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve 3 Haziran 2022'de başarıyla ameliyat edildi. Birkaç gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilen küçük çocuk, önümüzdeki günlerde tekrar hastaneye kontrole gidecek ve doktorları tarafından yapılacak planlamaya göre tedavisine devam edilecek.