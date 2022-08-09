Biz de peşinden gittik. Aralarında kıskançlık yüzünden kavga çıktı. Önce Mehlika'yı itti. Biz yerden kaldırdık. Daha ne olduğunu anlayamadan 'ölürsek birlikte öleceğiz' deyip, Mehlika'yı kucaklayıp, uçurumdan aşağıya atladı" dediği öğrenildi.