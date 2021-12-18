Son dakika haberi: 3 aylık Elif Ada bebeği döverek öldürmüştü! O baba cezaevinde asılı halde bulundu

TUTUKLANMIŞTI

Yaşana korkunç olayın ardından Mustafa Gaffar çıkarıldığı adli makamlar tarafından Antalya E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Bu sabah koğuşuna giren ceza infaz koruma memurları, Mustafa Gaffar çarşafla ranzaya asılı olarak buldu.