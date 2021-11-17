Son Dakika Haberi: Düzce deprem ile yeniden sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre Düzce'de deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verileri sürekli güncellenirken Düzce depreminin şiddeti merak edildi. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Düzce depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 17 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi