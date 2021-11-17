Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberi: Düzce deprem ile yeniden sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 17.11.2021 21:41 Son Güncelleme: 17.11.2021 21:53

Son Dakika Haberi: Düzce deprem ile yeniden sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son Dakika Haberi: Düzce deprem ile yeniden sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gelen son dakika deprem haberine göre Düzce'de bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Düzce'de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor.

Az önce gelen son dakika haberine göre Düzce'de deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verileri sürekli güncellenirken Düzce depreminin şiddeti merak edildi. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Düzce depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 17 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER....

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.17 21:35:42  40.8490   31.0318        4.7      -.-  3.8  3.8   DONGELLI-CILIMLI (DUZCE)                          İlksel
2021.11.17 21:30:09  35.4668   26.1608        9.1      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.17 18:51:12  35.2687   26.3507        5.0      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.17 18:40:52  40.7897   31.0368       12.1      -.-  1.8  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                           İlksel
2021.11.17 18:29:34  40.8063   31.0367        6.7      -.-  2.0  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                           İlksel
2021.11.17 18:10:41  39.9467   33.2178        0.0      -.-  1.7  -.-   ELMADAG (ANKARA)                                  İlksel
2021.11.17 17:53:06  33.8862   25.8298       15.0      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.11.17 17:18:04  36.3802   33.6273        0.0      -.-  2.2  -.-   PELITPINARI-SILIFKE (MERSIN)                      İlksel
2021.11.17 17:16:21  37.9542   27.6460        5.0      -.-  2.5  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel
2021.11.17 17:00:08  36.1690   33.5287        0.0      -.-  1.4  -.-   KOCASLI-GULNAR (MERSIN)                           İlksel
2021.11.17 16:54:05  35.2897   25.2255        2.8      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.17 15:57:18  40.8228   31.0375        5.4      -.-  4.4  4.1   KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE)                      İlksel
2021.11.17 15:55:16  40.7885   31.0542        3.8      -.-  1.9  -.-   KUSACMASI-(DUZCE)                                 İlksel
2021.11.17 15:53:38  40.8202   31.0448       12.7      -.-  2.0  -.-   KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE)                      İlksel
2021.11.17 15:49:26  37.9148   32.2405        5.1      -.-  1.2  -.-   ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                       İlksel
2021.11.17 15:40:15  40.8413   31.0310        7.4      -.-  5.2  4.9   ISLAHIYE-(DUZCE)                                  İlksel
2021.11.17 13:03:02  39.9220   28.7375        0.0      -.-  1.9  -.-   LETAFET-ORHANELI (BURSA)                          İlksel
2021.11.17 12:47:16  40.6913   30.4632        5.0      -.-  2.9  -.-   KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA)                İlksel
2021.11.17 11:58:09  37.1595   37.2128        0.0      -.-  1.7  -.-   YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2021.11.17 06:43:42  37.0537   35.9903        9.4      -.-  1.6  -.-   KUZUCAK-CEYHAN (ADANA)                            İlksel
2021.11.17 04:59:23  36.1333   29.5915        5.0      -.-  1.7  -.-   KAS (ANTALYA)                                     İlksel
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Son Dakika Haberi: Düzce deprem ile yeniden sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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