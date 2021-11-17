Son Dakika Haberi: Düzce deprem ile yeniden sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre Düzce'de deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verileri sürekli güncellenirken Düzce depreminin şiddeti merak edildi. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Düzce depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 17 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi
SON DEPREMLER....
.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.17 21:35:42 40.8490 31.0318 4.7 -.- 3.8 3.8 DONGELLI-CILIMLI (DUZCE) İlksel 2021.11.17 21:30:09 35.4668 26.1608 9.1 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.17 18:51:12 35.2687 26.3507 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.17 18:40:52 40.7897 31.0368 12.1 -.- 1.8 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2021.11.17 18:29:34 40.8063 31.0367 6.7 -.- 2.0 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2021.11.17 18:10:41 39.9467 33.2178 0.0 -.- 1.7 -.- ELMADAG (ANKARA) İlksel 2021.11.17 17:53:06 33.8862 25.8298 15.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.17 17:18:04 36.3802 33.6273 0.0 -.- 2.2 -.- PELITPINARI-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2021.11.17 17:16:21 37.9542 27.6460 5.0 -.- 2.5 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2021.11.17 17:00:08 36.1690 33.5287 0.0 -.- 1.4 -.- KOCASLI-GULNAR (MERSIN) İlksel 2021.11.17 16:54:05 35.2897 25.2255 2.8 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.17 15:57:18 40.8228 31.0375 5.4 -.- 4.4 4.1 KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel 2021.11.17 15:55:16 40.7885 31.0542 3.8 -.- 1.9 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel 2021.11.17 15:53:38 40.8202 31.0448 12.7 -.- 2.0 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel 2021.11.17 15:49:26 37.9148 32.2405 5.1 -.- 1.2 -.- ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2021.11.17 15:40:15 40.8413 31.0310 7.4 -.- 5.2 4.9 ISLAHIYE-(DUZCE) İlksel 2021.11.17 13:03:02 39.9220 28.7375 0.0 -.- 1.9 -.- LETAFET-ORHANELI (BURSA) İlksel 2021.11.17 12:47:16 40.6913 30.4632 5.0 -.- 2.9 -.- KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA) İlksel 2021.11.17 11:58:09 37.1595 37.2128 0.0 -.- 1.7 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2021.11.17 06:43:42 37.0537 35.9903 9.4 -.- 1.6 -.- KUZUCAK-CEYHAN (ADANA) İlksel 2021.11.17 04:59:23 36.1333 29.5915 5.0 -.- 1.7 -.- KAS (ANTALYA) İlksel