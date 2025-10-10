Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan eski tip sürücü belgeleri uyarısı! "Süre uzatılmayacak" diye duyurdu
Giriş Tarihi: 10.10.2025 14:10

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan eski tip sürücü belgeleri uyarısı! "Süre uzatılmayacak" diye duyurdu

Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgeleriyle ilgili yeni bir uyarı daha yaptı. Bakan Yerlikaya, "Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi." dedi. Yerlikaya, son 21 gün kaldığını hatırlatarak sürenin uzatılmayacağını kaydetti.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan eski tip sürücü belgeleri uyarısı! Süre uzatılmayacak diye duyurdu

Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sürücü belgeleriyle ilgili uyarı geldi. Bakan Yerlikaya, "Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi." dedi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

Halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor.

Değişim hızı maalesef çok düşük. 31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli "harç değerli kağıt" ve "hizmet bedelinden" yararlanamayacaktır.

Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan eski tip sürücü belgeleri uyarısı! "Süre uzatılmayacak" diye duyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz