Son dakika haberi | ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı açıklaması

BAKAN KOCA DÜN DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre merkezi yerleştirmeyle 20 bin sözleşmeli personel alım sürecinin başlatıldığını açıklamıştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdasının yapıldığını hatırlattı.

20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini belirten Koca, "Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.