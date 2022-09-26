Son dakika haberi: Otizmli Mehmet’in ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama: Soruşturma başlatıldı

"Çocuk kriz esnasında uykusunda gülerek vefat etti" dediler. Biz de hastaydı zaten diye düşünerek vefatına inandık. Kurumun eski hemşiresi beni arıyor, 'abla bu ölümden hiç şüphelenmediniz mi, narkotik ilaçlar veriliyordu' dedi. Şu an orada hala orada görev yapmakta olan Binnur hanımın nişanlısı Batuhan Bey bizi aradı. Bize '1 ile 3 arasında kamerayı izleyin, biz bu ölümü şüpheli görüyoruz' dedi ve kapattı. Akşamında aradık kurumu, sadece gece 1 ile 3 arasını izlemek istediğimizi söylüyoruz, özellikle saat aralığını söylüyoruz. İzlediğimizde görüyoruz ki, hasta bakıcısı 15 saniye boyunca çocuğun boğazını sıkıyor. Bu sorulduğunda bana ilk önce kalp masajı yapıyorum dedi, sonra panik yaptım yastık düzeltiyordum dedi. Özel olarak izlediğimi, yakınlaştırdığımı ve böyle bir şey olmadığını söylediğimde ise çocuğun kriz geçirdiğini ve kafasını tuttuğunu söyledi" dedi.