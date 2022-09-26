Son dakika haberi: Otizmli Mehmet’in ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama: Soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: İstanbul Büyükçekmece'deki 5 yıldır özel bakımevinde kalan Mehmet'in ölüm haberi 23 Temmuz gecesi ailesine verildi. 'Doğal ölüm' şeklinde verilen rapor nedeniyle ölümden şüphelenmeyen aile, gelen ihbar telefonlarının ardından güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Mehmet'in hem fiziksel hem psikolojik şiddete maruz kaldığı anlara tanık olan aile suç duyurusunda bulundu. Savcılığın otopsi istemesi üzerine Mehmet'in cenazesi mezarı açılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Adalet Sarayı'nda basın açıklaması yapan hala Emel Şen, "Bir bakım evinde 20 yaşındaki bir genç vefat ediyor, yeğenim. Bize ayın 23'ünde bir telefon geliyor, babasını arıyorlar ve vefat haberini alıyor. Bize doğal ölüm olduğu söylendi ve doğal ölüm raporunu verdiler. Olay Büyükçekmece'de özel bakımevinde oldu. Hasta olan çocuğun 3 kişinin eziyetler sonucu kriz geçirip vefatını görüyoruz. Cenazeyi gömene kadar şüphelenmedik çünkü kurum bize bununla ilgili açıklama yaptı.
"Çocuk kriz esnasında uykusunda gülerek vefat etti" dediler. Biz de hastaydı zaten diye düşünerek vefatına inandık. Kurumun eski hemşiresi beni arıyor, 'abla bu ölümden hiç şüphelenmediniz mi, narkotik ilaçlar veriliyordu' dedi. Şu an orada hala orada görev yapmakta olan Binnur hanımın nişanlısı Batuhan Bey bizi aradı. Bize '1 ile 3 arasında kamerayı izleyin, biz bu ölümü şüpheli görüyoruz' dedi ve kapattı. Akşamında aradık kurumu, sadece gece 1 ile 3 arasını izlemek istediğimizi söylüyoruz, özellikle saat aralığını söylüyoruz. İzlediğimizde görüyoruz ki, hasta bakıcısı 15 saniye boyunca çocuğun boğazını sıkıyor. Bu sorulduğunda bana ilk önce kalp masajı yapıyorum dedi, sonra panik yaptım yastık düzeltiyordum dedi. Özel olarak izlediğimi, yakınlaştırdığımı ve böyle bir şey olmadığını söylediğimde ise çocuğun kriz geçirdiğini ve kafasını tuttuğunu söyledi" dedi.
1 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASI
Şen, kazanıldığı takdirde parayı SMA hastası çocuklara bağışlayacaklarını belirterek; "Biliyorsunuz ki olayın maddi bir boyutu da var, tazminat boyutu da var ve 1 milyonluk tazminat davası açıldı. Kurumun kapatılması için otopsiyi bekliyoruz. Biz cenazeyi 1 hafta sonra mezarından çıkardık. Olayı şu an cinayet büro aldı ama şu an hiçbir tutuklama yok. Artık sesim duyulsun istiyorum. Konuyla sonuna kadar ben ilgileneceğim, hiçbir şekilde durmayacağım. Haklarımı sonuna arayacağım ve gerçekten devletten yardım istiyorum. Artık sesimi duyun, tutuklama istiyorum." şeklinde konuştu.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Bugün bir medya organında "Bakımevinde kan donduran vahşet" başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.
24 Temmuz 2022 tarihinde özel bir bakım merkezinde meydana gelen olayın hemen ardından Bakanımız Sn. Derya Yanık'ın talimatı ile idari soruşturma başlatılmıştır.
Habere konu olan özel bakım merkezinden yaşanan hadise ile ilgili tüm bilgi ve belgeler istenmiş, konunun yerinde ve ivedi bir şekilde araştırılması için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzden bir şube müdürü ve bir meslek elamanı görevlendirilmiştir. Olayla ilgili otopsi raporu beklenmekte olup, Bakanlığımız tarafından adli süreç yakından takip edilmektedir. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.