Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Üsküdar’da çatışma 3 ölü 5 yaralı
Giriş Tarihi: 23.5.2024 21:39 Son Güncelleme: 23.5.2024 21:50

Son dakika haberi: Üsküdar’da çatışma 3 ölü 5 yaralı

İstanbul Üsküdar'da iki grup arasında bir kafe önünde çatışma çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika haberi: Üsküdar’da çatışma 3 ölü 5 yaralı

Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valliliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23.05.2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."

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Son dakika haberi: Üsküdar’da çatışma 3 ölü 5 yaralı
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