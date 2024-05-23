Son dakika haberi: Üsküdar’da çatışma 3 ölü 5 yaralı

Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valliliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23.05.2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."