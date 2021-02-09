Son dakika haberler... İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek? Dr. Deniz Demirhan açıkladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin haritası paylaşılırken İstanbul'da kar yağışı beklendiği ifade edildi. Meteoroloji'nin bu son dakika açıklaması, gündemin en çok öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Demirhan, İstanbul genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının cuma gecesi itibarı ile başlayacağını söylerken "İstanbul'da cuma gününe kadar yağmur şeklinde bir yağış bekliyoruz. Cuma gecesi itibarı ile yağışın karla karışık yağmura ya da doğrudan kar yağışına dönmesi yüksek ihtimal. Yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşabilir; ancak şehir merkezlerinde cuma gecesi itibarı ile karla karışık yağmur görülebilir." sözlerini kullandı.

Demirhan, son dakika açıklamalarının devamında, şiddetli rüzgara ve 87 kışı iddialarına da açıklık getirdi ve İstanbul'da kar yağışı için ilçe bazında tahminler ile yağışların şehri terk edeceği tarihe ilişkin önemli sözler kullandı.