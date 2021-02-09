Son dakika haberler... İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek? Dr. Deniz Demirhan açıkladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin haritası paylaşılırken İstanbul'da kar yağışı beklendiği ifade edildi. Meteoroloji'nin bu son dakika açıklaması, gündemin en çok öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
Demirhan, İstanbul genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının cuma gecesi itibarı ile başlayacağını söylerken "İstanbul'da cuma gününe kadar yağmur şeklinde bir yağış bekliyoruz. Cuma gecesi itibarı ile yağışın karla karışık yağmura ya da doğrudan kar yağışına dönmesi yüksek ihtimal. Yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşabilir; ancak şehir merkezlerinde cuma gecesi itibarı ile karla karışık yağmur görülebilir." sözlerini kullandı.
Demirhan, son dakika açıklamalarının devamında, şiddetli rüzgara ve 87 kışı iddialarına da açıklık getirdi ve İstanbul'da kar yağışı için ilçe bazında tahminler ile yağışların şehri terk edeceği tarihe ilişkin önemli sözler kullandı.
87 KIŞI İDDİALARI
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, 87 kışı iddialarıyla ilgili olarak, "Hiçbir meteoroloji mühendisi, 8 gün sonrası için 87 kışı gelecek tarzında bir açıklama yapmaz. Meteorolojik açıklamaları Meteoroloji Genel Müdürlüğü en iyi şekilde yapar." ifadelerini kullandı.
Demirhan, açıklamalarının devamında Meteorolojik bilgilerin doğruluğuna vurgu yaparken şu sözleri kullandı:
"Meteoroloji ile ilgili bilgileri nereden aldığımız çok önemlidir. Meteoroloji uzmanları, en ufak açıklamaları yapmak için bile çok uzun eğitimlerden geçiyor. Meteoroloji, kahinlik forumlarının işi değil. O yüzden, insanlar bilgiyi nereden aldıklarına lütfen dikkat etsin. Meteoroloji önemli bir konu; çünkü hayatımızı doğrudan etkiliyor. Hiç meteoroloji bilgisi olmayan kişiler böyle açıklamaları yapıyorlar ve bunu dinleyen, okuyan ve izleyen insanlar buna göre planlarını yapıyorlar. "
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Demirhan, İstanbul'da beklenen yağışlar için cuma gecesini işaret etti ve şunları söyledi:
İstanbul'da cuma gününe kadar yağmur şeklinde bir yağış bekliyoruz. Cuma gecesi itibarı ile yağışın karla karışık yağmura ya da doğrudan kar yağışına dönmesi yüksek ihtimal. Yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşabilir; ancak şehir merkezlerinde cuma gecesi itibarı ile karla karışık yağmur görülebilir. Bunun cumartesi günü de devam etmesini bekliyoruz. Cumartesi günü ve sonrasına ilişkin konuşabilmek için durumu takip etmemiz gerekiyor. Daha da önemlisi, cuma gününe kadarki durumu da takip etmemiz gerekli. Rüzgar çok kuvvetli şu anda, bununla beraber üzerimize gelen bir sistem var. Bu görünüyor; fakat şu netliğe kavuşmuş durumda. Cuma gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesini ve bir kar yağışının oluşmasını bekliyoruz.
KAR YAĞIŞININ İSTANBUL'U TERK EDECEĞİ TARİH...
Deniz Demirhan, bu hafta sonu beklenen kar yağışının İstanbul'u terk edeceği tarihle ilgili olarak, "Şu an için bu konuyla ilgili net bir şey söylemek mümkün değil. Kar yağışı Kuzey'e doğru da kayabilir. Pazartesi günü kadar da devam etme ihtimali bulunuyor; ancak yakından takip edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
HANGİ İLÇELERDE ETKİLİ OLACAK?
Meteoroloji uzmanı, kar yağışının Trakya'dan itibaren giriş yapacağını ve ilk olarak Avrupa Yakası'nda etkili olacağını belirtti. Demirhan, kar yağışının cumartesi günü Anadolu Yakası'nda Avrupa Yakası'na oranla daha kuvvetli olmasını beklendiğini açıklarken şunları söyledi:
İstanbul'da karla karışık yağmurun ve kar yağışının cuma gecesi itibarı ile kent genelinde aynı anda başlaması bekleniyor. Trakya ve İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar olma ihtimali çok yüksek. Bu yağış, cumartesi günü öğlene doğru İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Avrupa Yakası'na göre kuvvetli olabilir. Avrupa Yakası'ndaki kar yağışı ilerleyen saatlere bağlı olarak Anadolu Yakası'na geçecek. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı daha yüksek olacaktır.
KAR KALINLIĞI KAÇ SANTİMETRE OLACAK?
Demirhan, kar kalınlığıyla ilgili olarak sıcaklıkların yükselmesine dikkat çekti:
"Kar yağışı geçen sefer İstanbul'da geç gelmişti. Sıcaklıkların yükselmesine bağlı olarak, bu sefer de güçlü bir kar yağışı olmayabilir. 5 santimetre bir kar kalınlığı oluşabilir; ancak bunu erkenden söylemek doğru olmayacaktır. Buzlanma olabilir, çiftçiler buna dikkat etmeli. Bunun yanı sıra, trafik kazalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Köprülerde ve yollarda buzlanma görülebilir. İşi olanlar mutlaka işlerini ertelesin, hafta sonu çıkmasın dışarıya. Rüzgarın da kuvvetli olması nedeniyle çatı uçmasına dikkat edilmeli."
ŞİDDETLİ RÜZGARIN KAR YAĞIŞINA ETKİSİ OLACAK MI?
Meteoroloji uzmanı, İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgarların beklenen kar yağışıyla olan ilişkine de değindi. Demirhan, "Eğer yukarı seviyelerde çok kuvvetli rüzgarlar varsa rüzgarın dönüş yönü, bu soğuk hava sistemlerinin dönüş yolunu da bize gösteriyor. Bu nedenle, yukarı seviyedeki rüzgarların dönüş yönü, bu sistemin (soğuk hava dalgasının) ne tarafa ve ne hızla bizim üzerimize doğru geleceğini gösteriyor." dedi.