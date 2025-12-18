Ünlülere yönelik soruşturma derinleşiyor: Veyis Ateş’e uyuşturucu testi!

FENOMEN İTİRAFÇI OLMUŞTU!

Sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar'ın itirafçı olması sonrası Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak gözaltına alındı. Fenomen Mümine Senna Yıldız'ın evinde 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı çıktı. Öte yandan Mümine Senna Yıldız'ın İBB'ye bağlı İstanbul İtfaiyesi'nde Acil Durum ve Afet Yönetimi lisans programı okuması nedeniyle staj yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Mümine Senna Yıldız'ın Ataköy'de lüks bir sitede bulunan evinin güvenlik kamerası incelemeye alındı: Kim girdi kim çıktı tek tek bakılıyor!