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Giriş Tarihi: 18.06.2026 08:31 Son Güncelleme: 18.06.2026 08:38

SON DAKİKA... Hakkari Yüksekova'da feci kaza! Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

SON DAKİKA... Feci kaza Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşandı. Yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

SON DAKİKA... Hakkari Yüksekova’da feci kaza! Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı
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Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova Çevre Yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Kamyonda sıkışan sürücü ise Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.
Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi aldığı yolda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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#HAKKARİ #YÜKSEKOVA

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SON DAKİKA... Hakkari Yüksekova'da feci kaza! Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı
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